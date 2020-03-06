ملابس باللون الليلكي موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 مارس 2020 03:49 مساءً - لا تمل المرأة من متابعة عروض الأزياء لتتعرف من خلالها على أبرز صيحات الموضة الجديدة وللمهتمات بكل جديد جمعنا أجمل موديلات الملابس المصممة باللون الأرجواني الفاتح (الليلكي) والذي يعتبر من الألوان التي تصدرت مجموعات أشهر الماركات العالمية ضمن عروض أسبوع ميلانو للأزياء الجاهزة موسم خريف وشتاء 2020 - 2021.



تابعي المزيد: آخر موضة معاطف ربيع 2019 من أسبوع ميلانو



بلايز مكشكشه باللون الليلكي من أسبوع ميلانو

Alberta Ferretti





تهادت عارضات ماركة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti بموديلات شديدة الأنوثة مصممة بكشاكش كبيرة دراماتيكية نُسقت مع بناطيل واسعة عالية الخصر بعضها جاء بألوان صارخة كالفوشيا من دون طبعات والبعض الآخر تميز بطبعات لامعة زينت بحزام جلد مزدان بالذهبي وبوت Cowboy الرائج.











بدلات باللون الليلكي موضة خريف 2020

قدمت ماركة Hugo Boss بدلات رسمية واسعة Oversized suits تناسب اطلالات المكتب حيث تؤمن لكِ الطلة العملية المريحة ولا تفتقر إلى الأناقة التي ترغبين بها، كما لفتتنا البدلة الناعمة التي نسقتها عارضة Philosophy di Lorenzo Serafini مع بلوزة من نفس اللون لامعة ووشاح من الفرو، إطلالة فخمة تناسب السهرة.











فساتين سهرة باللون الليلكي من أسبوع ميلانو



Prada







تنوعت قصات فساتين السهرة المصممة باللون الليلكي الرائج، قدمت ماركة Philosophy di Lorenzo Serafini فستان A Line مصمم بكسرات البليسيه وكشاكش حول الياقة والأكتاف، كما أحببنا الفستان القصير الواسع المطرز بالقصاصات اللامعة من مجموعة ماركة برادا Prada.





تابعي المزيد: عبايات أنيقة من أسبوع الموضة بميلانو لشتاء 2020

Advertisements



بناطيل باللون الليلكي موضة 2020

تألقت عارضات ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti ببناطيل واسعة بقصة رجالية تميزت بالخصر العالي يمكنك تنسيقها مع مختلف إطلالاتك النهارية، كما أعجبتنا البناطيل المغلفة بالدانتيل لدى إميليو بوتشي Emilio Pucci والبناطيل اللامعة من توقيع Philosophy di Lorenzo Serafini.











كنزات صوف باللون الليلكي موضة الموسم





Huggo Boss





حرصت عدد من الدور العالمية على تقديم مجموعة من الكنزات الصوف باللون الليلكي، بعضها أتي بياقة عالية مثل تصميم Hugo Boss والبعض الأخر بأكتاف عريضة بارزة مثل الكنزة التي أطلت بها عارضة Philosophy di Lorenzo Serafini.

تابعي المزيد: صيحات موضة تصدرت عروض أسبوع ميلانو للأزياء الجاهزة

شاهدي الفيديو: