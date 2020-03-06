ميغان ماركل تُشعل السوشال ميديا بإطلالة باللون الأزرق برفقة هاري

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 مارس 2020 03:49 مساءً - عادت ميغان ماركل Meghan Markle إلى لندن برفقة الأمير هاري، في أول ظهور علني لهما في بريطانيا، بعد أن أعلنا عن خروجهما من العائلة الملكية، للمشاركة في حفل Endeavor الخيري الذي أسسه هاري عام 2012 لدعم الجنود المصابين في الحرب. وقد تألقت في إطلالة رائعة باللون الأزرق، خطفت بها الأنظار، وبدت فيها متألقة ومشرقة. وقد لاحظنا أنها استعادت رشاقتها وقوامها النحيف، بعد الحمل والولادة. واليك التفاصيل.





ميغان ماركل متألقة في فستان أزرق ميدي من فيكتوريا بيكهام:

اطلالة أنيقة في فستان باللون الأزرق تألقت بها ميغان ماركل



أطلت ميغان ماركل Meghan Markle في إطلالة رائعة في لندن، وقد اختارت فيها فستان ميدي باللون الأزرق السماوي من مجموعة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham بقصة ضيقة وصل طوله حد الركبة، وقد نسقت معه حذاء كعب عال باللون الكحلي وحقيبة كلاتش بتصميم مميز باللون الأزرق المموج.

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لقطة رائعة جمعت ميغان ماركل والأمير هاري:

لقطة رائعة جمعت ميغان ماركل والأمير هاري



لقطة رومانسية رائعة أحدثت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي، جمعت ميغان ماركل Meghan Markle والأمير هاري تحت المظلة في أجواء لندن الماطرة، وقد بدا أنهما غاية في الانسجام والسعادة، حتى أنهما نسقا إطلالتيهما بحيث اختار الأمير هاري بدلة رسمية باللون الكحلي مع ربطة عنق زرقاء، وميغان تألقت بفستان ميدي باللون الأزرق من فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham.



إطلالة رائعة لـ ميغان ماركل Meghan Markle في فستان باللون الأزرق برفقة الأمير هاري في أول ظهور لهما في لندن، بعد الانسحاب الملكي، تُشعل الانترنت ووسائل التواصل الإجتماعي.

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