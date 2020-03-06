موديلات بوت طويل من أسبوع الموضة في ميلان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 مارس 2020 03:49 مساءً - يعدّ البوت الطويل من أبرز تصاميم أحذية الشتاء المفضلة لدى النساء، حيث يتسم بالأناقة والفخامة، كما أنه يمنح المرأة إطلالة عصرية ولافتة للأنظار.





اخترنا لكِ أجمل موديلات بوت طويل 2020 من أسبوع الموضة بميلان لموسم الخريف والشتاء.

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بوت طويل من ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti



Alberta Ferretti







قدمت ماركة ألبرتا فيريتي البوت الطويل بألوان جذابة وتصاميم مميزة.

أعجبنا البوت القماش باللون الرمادي، والبوت الفضي المزين بالورود، وكذلك البوت الأحمر الشمواه بالكعب العالي.









بوت طويل من فندي Fendi

Fendi



تتسم أحذية فندي بالأناقة والأنوثة، سواء بقماش الستان أو الجلد، والتي تتناسب مع مختلف الأذواق.

تنوعت ألوان البوت من فندي بين الوردي والأخضر الزيتي والأصفر والبني والرمادي، والتي تناغمت مع الأزياء والشنط.



بوت طويل من جيادا Giada



Giada







جمعت تصاميم البوت من جيادا بين الرقي والعصرية، حيث قدمت الماركة بوت طويل باللون الأسود ولون الكاميل واللون الأبيض.

تميزت موديلات البوت بالكعب الصغير الذي يمنح المرأة شعوراً بالراحة.







بوت طويل من Marco de Vincenzo

Mrco de Vincenzo



بالجلد المضلع الفاخر، قدمت ماركة Marco de Vincenzo البوت الطويل بالكعب العالي العريض، وتميزت التصاميم بألوانها الجذابة مثل الأبيض والأخضر.







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بوت طويل من موسكينو Moschino

Moschino



أيضاً قدمت ماركة موسكينو بوت طويل بتصاميم عصرية وجذابة لتمنح المرأة إطلالة حيوية ومفعمة بالأنوثة.

برز البوت المزين بأربطة أمامية باللون الوردي واللون الأبيض مع الكعب العالي.

كما قدمت الماركة البوت المزين بتقليمات بألوان ناعمة مع أربطة من الأمام.





وأعجبنا البوت المتناهي الطول Over the Knee Boots باللون الأزرق المطرز مع الأربطة من الأمام والكعب العالي.





بوت طويل من فليب بلين Philipp Plein



Philipp Plein



تصاميم أنثوية تخطف الأنفاس للبوت الطويل من فليب بلين Philipp Plein.

أحببنا البوت الذهبي بالجلد اللامع الذي يتسم بالجرأة، وهو متناهي الطول يصل إلى الفخذ.

كما قدمت الماركة بوت طويل باللون الوردي يتعدى الركبتين وبكعب معدني رفيع.





بوت طويل من Philosophy di Lorenzo

Philosophy di Lorenzo



قدمت ماركة Philosophy di Lorenzo بوت أسود طويل من الجلد ومزين بفراء الخروف الأبيض من الداخل مع كعب عالي عريض.

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