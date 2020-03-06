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موديلات بوت طويل من أسبوع الموضة في ميلان

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 مارس 2020 03:49 مساءً - يعدّ البوت الطويل من أبرز تصاميم أحذية الشتاء المفضلة لدى النساء، حيث يتسم بالأناقة والفخامة، كما أنه يمنح المرأة إطلالة عصرية ولافتة للأنظار.


اخترنا لكِ أجمل موديلات بوت طويل 2020 من أسبوع الموضة بميلان لموسم الخريف والشتاء.
تابعي المزيد: إرتدي البوت الطويل على طريقة النجمات

 

بوت طويل من ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti
 

Alberta Ferretti
Alberta Ferretti




قدمت ماركة ألبرتا فيريتي البوت الطويل بألوان جذابة وتصاميم مميزة.
أعجبنا البوت القماش باللون الرمادي، والبوت الفضي المزين بالورود، وكذلك البوت الأحمر الشمواه بالكعب العالي.

 



بوت طويل من فندي Fendi

Fendi
Fendi

 

 


تتسم أحذية فندي بالأناقة والأنوثة، سواء بقماش الستان أو الجلد، والتي تتناسب مع مختلف الأذواق.
تنوعت ألوان البوت من فندي بين الوردي والأخضر الزيتي والأصفر والبني والرمادي، والتي تناغمت مع الأزياء والشنط.
 

بوت طويل من جيادا Giada
 

Giada
Giada




جمعت تصاميم البوت من جيادا بين الرقي والعصرية، حيث قدمت الماركة بوت طويل باللون الأسود ولون الكاميل واللون الأبيض.
تميزت موديلات البوت بالكعب الصغير الذي يمنح المرأة شعوراً بالراحة.


 

بوت طويل من Marco de Vincenzo

Mشrco de Vincenzo
Mrco de Vincenzo


بالجلد المضلع الفاخر، قدمت ماركة Marco de Vincenzo البوت الطويل بالكعب العالي العريض، وتميزت التصاميم بألوانها الجذابة مثل الأبيض والأخضر.


 

 

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بوت طويل من موسكينو Moschino

 

Moschino
Moschino

 


أيضاً قدمت ماركة موسكينو بوت طويل بتصاميم عصرية وجذابة لتمنح المرأة إطلالة حيوية ومفعمة بالأنوثة.
برز البوت المزين بأربطة أمامية باللون الوردي واللون الأبيض مع الكعب العالي.
كما قدمت الماركة البوت المزين بتقليمات بألوان ناعمة مع أربطة من الأمام.


وأعجبنا البوت المتناهي الطول Over the Knee Boots باللون الأزرق المطرز مع الأربطة من الأمام والكعب العالي.
 

 


بوت طويل من فليب بلين Philipp Plein
 

Philipp Plein
Philipp Plein

 


تصاميم أنثوية تخطف الأنفاس للبوت الطويل من فليب بلين Philipp Plein.
أحببنا البوت الذهبي بالجلد اللامع الذي يتسم بالجرأة، وهو متناهي الطول يصل إلى الفخذ.
كما قدمت الماركة بوت طويل باللون الوردي يتعدى الركبتين وبكعب معدني رفيع.

 



بوت طويل من Philosophy di Lorenzo

 

Philosophy di Lorenzo
Philosophy di Lorenzo


قدمت ماركة Philosophy di Lorenzo بوت أسود طويل من الجلد ومزين بفراء الخروف الأبيض من الداخل مع كعب عالي عريض.

تابعي المزيد: أحذية البوت الطويلة هي الأبرز للخريف المقبل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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