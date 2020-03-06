إطلالات أنيقة بالأحمر الجريء للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 مارس 2020 03:49 مساءً - اللون الأحمر من الدرجات اللافتة باطلالة الصّبية، وكثيرًا ما يكون هو خياركِ الأنيق بأيامكِ المهمة حتى باطلالات الكاجوال، ولهذا سيكون هو خيارنا المميز اليوم، لتتألق به الصبايا المحجبات بإطلالات مميزة، من وحي الفاشينيستا لتختاري منها الأنسب لكِ.



إطلالة من الشيفون الناعم من وحي مرمر محمد

إطلالة من الشيفون الناعم من وحي مرمر محمد





بأسلوبها الجذاب، اعتمدت مرمر محمد على درجة الأحمر الخشخاش، للكارديغان الطويل، مع البنطلون الواسع، نسقت معهما توب أبيض ضيق، لاطلالة متجانسة، مناسبة لكِ بأوقات ما بعد الظهر، أو للمناسبات البسيطة التي لا تحتاجين فيها للتكلف، وبالوقت نفسه تجذبين الأنظار.

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التايور باللون الأحمر من الفاشينيستا نبيلة

التايور باللون الأحمر من الفاشينيستا نبيلة





إذا كنتِ تفكرين بإطلالة مستوحاة من أجواء السبعينات، فإليك هذا الموديل من التايور الأحمر بأسلوب الفاشينيستا نبيلة، نسقت معه بلوزة كروشيه باللون البيج، وهو من الألوان التي تناسب الأحمر كثيرًا، أما بالنسبة للجزمة فاختارت أن تكون بنفس اللون، لأسلوب محايد.

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البليزر الأحمر الكلاسيكي من سهى مات

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البليزر الأحمر الكلاسيكي من سهى مات





أما الفاشينيستا سهى مات، فقد اختارت البليزر الكلاسيكي باللون الأحمر، مع قصّة مميزة تخفي عيوب الجسم، واختارت معه البنطلون القماشي الأسود، بينما أضافت لمسة عصرية من شنطة الخصر باللون الأحمر، حتى لا تبدو متكلفة.

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كنزة الصوف الكاجوال من أمينة خان

كنزة الصوف الكاجوال من أمينة خان





لطالما ننصحكِ بأن تعتمدي على الألوان اللافتة بالقطع البسيطة، لاسيما بكنزات الصوف مثلًا، حتى تبدين بكامل أناقتكِ باطلالاتكِ العاجلة، كهذا اللوك من الفاشينيستا أمينة خان، باختيارها كنزة الصوف باللون الأحمر العنبي مع الجينز، وبوت الساق الأسود، لاطلالة تبدو غاية في البساطة والأناقة أيضًا.

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