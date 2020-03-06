ملابس غير متناسقة ورقص وغناء.. أصالة تظهر بإطلالة غريبة (فيديو)

أثارت الفنانة أصالة الجدل مؤخرا، بجلسة تصوير غريبة وفريدة من نوعها، بعد أن ارتدت ملابس غير متناسقة مع إكسسوارات غريبة.
وكانت جلسة التصوير تابعة لمجلة "فوج" العربية، حيث كانت أصالة بطلة الغلاف، وأطلت بتلك الأزياء الغريبة كجزء من احتفال المجلة بعامها الثالث.
ونشرت أصالة مؤخرا فيديو من كواليس جلسة التصوير، والتي تضمنت احتفالات، في فيديو قصير نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت أصالة في الفيديو ترقص وتغني، مع خلفية بموسيقى تقليدية عربية، كما شاركها الرقص عدد من الأشخاص الذين ارتدوا أزياء مشابهة لها.
وكانت أزياء أصالة تميزت بغرابتها وألوانها الكثيرة المتابينة، مع جوارب وفساتين وأحذية غريبة ولها ألوان متعددة.
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