مايا مرسي تعلن عن جوائز للرجال الداعمين للمرأة

أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها برعاية البطولة النسائية، بالتعاون مع إحدى شركات البترول الدولية في مصر، والتي تعتمد بشكل أساسي على العناصر النسائية.

وقالت مرسي خلال كلمتها في فعالية انطلاق البطولة النسائية، إن المجتمع لن يغير فكرته حول تمكين المرأة، إلا إذا تواجدت عناصر نسائية في مراكز قيادية ومجالات غير معتادة لها.

وأعلنت رئيس القومي للمرأة، عن منح جوائز للقيادات من الرجال الداعمين للمرأة في الشركات المختلفة، مقدمة من المجلس، لاحتياج المرأة لدعم الرجل في الحصول على المزيد من حقوقهن.

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وأشارت إلى تطلعها لوصول نسبة تواجد المرأة في المراكز القيادية إلى 45%، وذلك عقب تواجد 25% من النساء في الحكومة المصرية.

واختتمت حديثها بأن المسابقة النسائية في الأساس مبادرة مجتمعية، وبمثابة "حلم" لتغيير فكر القطاع الخاص عن المرأة، مؤكدة على مساندة المجلس لتلك المبادرة بقوة، وموجهة الشكر للقائمين عليها.

بدأت منذ قليل، فعاليات البطولة النسائية، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، بسفح الأهرامات، حيث شهدت الفعالية حضور العديد من الشخصيات العامة والمسؤولين، أبرزهم الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، وإيمان زيدان مساعدة وزيرة السياحة والآثار، ومها راتب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتهدف البطولة إلى تمكين المرأة المصرية، من خلال التعلم التجريبي حتى تصبح عامل تغيير فعال لأسرتها وللمجتمع، ومن المقرر أن يتضمن الافتتاح تنظيم مسيرة بمنطقة الأهرامات للحضور.