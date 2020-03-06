إطلاق أول أبلكيشن مصري لصحة وجمال المرأة في حضور خبراء الموضة

بدأت فاعليات إطلاق أول أبلكيشن مصري اليوم الجمعة، لتوفير كافة احتياجات المرأة من أطباء في كافة الخدمات الطبية التي تحتاجها السيدات، وتوفير خدمات جديدة لها تلاءم احتياجاتها، فضلا عن توفير الاستشارات الطبية السريعة، وما يتعلق بالموضة والتجميل، وذللك بحضور مجموعة من الأطباء وخبراء الموضة والتجميل.

بدأت نور الزيني مدير عام الاتصال المؤسسي ببنك قناة السويس، المحاضر بالجامعة الأمريكية، كلمتها بالمؤتمر والتي نوهت على ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا، للالتحاق بكافة مجالات سوق العمل، فضلا عن دعمها لمواكبة التطور التكنولوجي، والتطور المجتمعي، دون الاكتفاء بالمهن التقليدية والمعروفة التي تشغلها المرأة.

كما أشارت الزيني على هامش المؤتمر، إلى ضرورة توفيق المرأة بين المواكبة في سوق العمل، وتربية الأبناء بما يتوافق مع التطور التكنولوجي والانترنت، قائلة: "زي ما لازم يتطوروا في العمل لازم يواكبوا أولادهم، والمحتوى اللي بينزلوا على منصات السوشيال ميديا، زي فيديوهات السناب شات والتيك توك".

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الجدير للذكر أنه من المقرر حضور كل من، شام الذهبي طبيبة التجميل، وابنة الفنانة أصالة، والدكتور عمرو حسن نائب وزيرة الصحة لشؤون القومي للسكان، والدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، لتقديم ندوات تتعلق بصحة المرأة، فضلا عن مجموعة من مشاهير "البلوجر" المعنيين بالموضة، وملكات جمال مصر للأعوام السابقة 2017، 2018، و2019.