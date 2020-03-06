فيديو.. صلاح عبدالله يشارك فيفي عبده الرقص على أنغام سهر الليالي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو جديد لفيفي عبده وصلاح عبدالله، وهما يرقصان سويا على نغمات أغنية فيروز الشهرة "سهر الليالي".
ورقصت فيفي مع الفنان صلاح عبدالله، سلو خلال افتتاح أحد المطاعم الجديدة في منطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتر، وشاركت بوسي تلك اللقطات مع متابعيها وجمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
في بداية الفيديو كان الثنائي يرقصان سلو، ثم تحولت الموسيقة إلى السريعة، فاندمجا سويا في وصلة رقص طريفة.
وأغلقت بوسي التعليقات على الفيديو فتفاعل متبايعها عبر الإعجابات فقط.
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