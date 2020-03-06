"الجزر بيتاكل بقشره".. تعرفي على الطرق الصحيحة لتقطيع الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

عادة ما يحاول كثيرون الابتكار والتجديد في طرق طهي الطعام، ولكن نادرًا ما نسأل عن الطريقة الصحيحة التي يُقطّع بها الخضراوات أو اللحوم، كي نحصل على القيمة الغذائية وتسهل علينا الطهي.

نستعرض لكم الطرق الصحية لتقطيع أو تقشير أنواع مختلفة من الطعام، لتسهل عليكم طريقة العمل في المطبخ كما أوضح موقع "insider".

-الباذنجان

تأكدي من استخدام سكين حاد جدًا في تقطيع الباذنجان، لأن غير الحاد يؤدي إلى سرعة تأكسد الباذنجان.

- لا تقشري الجزر

القشرة الخارجية للجزر تحتوي على معظم العناصر الغذائية، فلا تتخلصي منها واغسليها بشكل جيد.

- البصل

لا تقطعي الجزء العلوي من البصل حتى لا تواجهين صعوبة في تقطيعه.

- بذور الفلفل

تخلصي من بذور الفلفل قبل البدء في تقطيعه إلى شرائح، للحصول على أفضل النتائج.

- الجبن

قطعي الجبن الصلبة مثل الشيدر إلى شرائح بدلًا من المكعبات، كي تكون لينّة في فردها وأكلها.

-البيتزا

لا تستخدمي السكين في تقطيع البيتزا، واستبدليها بالعجلة القطاعة، سوف تحصلين على نتيجة ممتازة.

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- اللحوم النيئة والمطبوخة

انظري إلى الخطوط "الألياف" في اللحمة، واستخدمي السكين للتقطيع بنفس اتجاه الألياف، كي تصحلين على قطعة لحمة طرية وسهلة المضغ.

بعد التسوية إذا أردتِ تقطيع شرائح اللحم المطبوخ، انتظري ما بين 5 إلى عشر دقائق ثم ابدأي بالتقطيع كي لا تفقد اللحمة رطوبتها.

- الملعقة مع الكيوي

ابتعدي عن استخدام مقشرة الكيوي، لأنها يجعله يفقد نسبة عالية من العناصر الغذائية، خاصة الألياف وفيتاميني "H" "E"، واستخدمي الملعقة بدلًا منها، لنزع القشرة بطريقة سليمة، وذلك بعد قطع الجزء العلوي والسفلي من الفاكهة.

-المانجا

اقطعي الجزء العلوي والسفلي أولًا، ثم ابدأي في التقطيع، وتجنبي استخدام المقشرة أيضًا في المانجا.

- الأناناس

من الضروري التخلص من عيون الأناناس بعد إزالة القشرة الخارجية، لأنها صعبة المضغ.

-الرمان

قطعي الرومان وحدات طولية، واضغطي على القشرة الخلفية ستحصلين على البذور بسهولة، بدلًا من استخرجها بيديك.