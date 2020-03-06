تؤثر على صحة القلب.. احذر تناول المشروبات السكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - إتباع الأنظمة الغذائية الصحية يساعد في تجنب مشاكل القلب والضغط، ووجدت دراسة حديثة إن تناول المشروبات السكرية مثل الصودا، يزيد من ارتفاع مستوي الكورتيزول، ويؤثر على صحة القلب وفقا لما جاء في موقع"24 الإماراتي".

ارتفاع نسبة السكر بالدم بشكل مستمر يزيد هرمون الكوليسترول الذي يرفع الضغط

وبحسب الدراسة الجديدة التي أجريت في جامعة بوسطن، يؤدي ارتفاع مستوى السكر بالدم باستمرار إلى تزايد الكورتيزول بالدم، ومع الوقت ينتج عن ذلك ارتفاع ضغط الدم الذي يؤثر على صحة القلب.

ونُشرت نتائج الدراسة في "جورنال أوف أمريكان هارت أسوسياشن"، وقال الباحثون إن ارتفاع نسبة السكر بالدم بشكل مستمر لا يؤثر على ضغط الدم فقط وإنما يمتد إلى انخفاض مستوى الكولسترول الجيد، والذي ينتج عنه تزايد الكولسترول الضار.

وحذّرت نتائج الدراسة من تناول عبوة يومياً من مشروبات الصودا، لارتباط ذلك بارتفاع السكر والكولسترول الضار بالدم، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم. وتعتبر أمراض القلب السبب الرئيسي لوفاة الإنسان.