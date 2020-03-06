رغم تعرضها لوعكة صحية.. منة عرفة لعلي غزلان: ألف مبروك (فيديو)

أعربت الفنانة منة عرفة، عن سعادتها لليوتيوبر الشهير علي غزلان، وذلك رغم تعرضها لوعكة صحية، إلا أنها حرصت على أن تبارك له.

وقالت منة في الفيديو الذي نشرته عبر خاصية "ستوري"، على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "أكيد وأنا تعبانة مش هضيع فرصة زي دي، عشان أجي أفرحلك".

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وأكدت على حضورها فرع افتتاح ثاني "كافيهات"، غزلان فكتبت، "ألف مبروك على افتتاح الفرع التاني غدا، الافتتاح الساعة 7 هكون موجودة وهستناكوا كلكوا"، وتابعت: "عقبال افتتاح الفرع المليون".

وتكرر ظهور منة عرفة وعلي غزلان مؤخرا في أكثر من فعالية، سواء مشاركات فنية، أو ظهورها لتبارك له في معرض الكتاب، وهو ما أثار الجدل حول طبيعة علاقتهما.

وتحرص منة دوما على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور وفيديوهات مصورة من حياتها اليومية.