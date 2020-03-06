"حارس مرمى قلبي".. رجاء الجداوي تحيي ذكرى وفاة زوجها

يصادف أمس الذكرى الرابعة لرحيل حارس مرمى الإسماعيلي، وزوج الفنانة رجاء الجداوي، الكابتن حسن مختار، وعلى طريقتها الخاصة أحيت رجاء الجداوي ذكرى رحيله. شاركت رجاء الجداوي جمهورها ومتابعيها بصورة قديمة جمعتها بزوجها، فهي تحرص دوما على مشاركة الجمهور برثائها لزوجها، وتوجيه إليه رسائل رومانسية. وكتبت رجاء الجداوي في تعليقها على الصورة، "اربع سنين مروا علي فراقنا يا حارس مرمي قلبي بس انت مش بتغيب عني لحظه ديما في قلبي يا حبيبي الله يرحمك يارب". Advertisements وتفاعل الجمهور مع رجاء الجداول عبر الإعجابات والتعليقات ، والتي كان من بينها، "ربنا يرحمه ويغفرله ويصبر قلبك ويبارك في عمرك وصحتك"، و"الله يرحمه وتعيشي وتفتكري مدام رجاء"ز

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