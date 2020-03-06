بدء فعاليات البطولة النسائية تحت سفح الأهرامات

بدأت فعاليات البطولة النسائية، منذ قليل، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، بسفح الأهرامات، وشهدت الفعالية حضور العديد من الشخصيات العامة والمسؤولين، أبرزهم الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، إيمان زيدان مساعدة وزيرة السياحة والآثار، ومها راتب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وتهدف البطولة إلى تمكين المرأة المصرية، من خلال التعلم التجريبي حتى تصبح عامل تغيير فعال لأسرتها وللمجتمع.
ومن المقرر أن يتضمن الافتتاح تنظيم مسيرة بمنطقة الأهرامات للحضور.
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