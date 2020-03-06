"تميمة الحظ" في موسكو ووالدها من الشرابية.. من هي ملكة جمال أطفال روسيا؟

طفلة مصرية تحمل الجنسية الروسية ببشرة خمرية وملامح اختلطت بين روسية مصرية فازت بجائزة ملكة جمال أطفال روسيا.

تيا حمدي حسن ابنة الشاب المصري حمدي حسن ابن حي الشرابية الذي يعمل في مجال السياحة بمدينة شرم الشيخ ووالدتها روسية.

تيا إبنة الخمس سنوات تفوقت على 350 ألف طفل روسي ضمن مسابقة ملكة جمال الأطفال بسبب ملامحها الروسية وروحها وتلقائيتها المصرية واستطاعت أن تحظى بالفوز بسبب تعبيرات وجهها وروحها اللطيفة حسبما أكدت "CNN".

شاركت تيا في إعلان لأحد أنواع الطعام الروسية وطلب منها المخرج أن يلتقطوا لها الصور والفيديوهات بجوار الطعام دون أن تلتقط منه شيئا إلا أنها أكلت من الطعام فور جلوسها للتصوير لتظهر الصورة بشكل أكثر من رائع.

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شهرة واسعة حققتها تيا جعلتها نجمة الإعلانات، خاصة بعدما تمكنت الشركات التي استعانت بها من تحقيق أرباح طائلة حتى أطلقوا عليها "تميمة الحظ" في روسيا لدرجة وصلت أن أي شركة تقدم منتجا وتتعرض للخسائر تستعين بها كموديل إعلانات لتحول الخسارة لمكاسب كبيرة.

حكاية تيا التي تتصدر صورتها الصحف والمجلات الروسية حكاها والدها خلال لقاء له وزوجته وابنته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc" حيث تحولت الطفلة المصرية إلى واحدة من أشهر موديل الإعلانات في روسيا.

تيا أصبحت الأن أشهر موديل إعلانات لأشهر ماركات الاطعمة والكيك والشوكولاتة والمخبوزات في روسيا وتتلقى عروض باستمرار لتكون بطلة لإعلانات تلفزيونية لهذه الماركات وتقيم حاليًا في مدينة شرم الشيخ بشكل دائم مع والدها وتذهب خلال الأجازة لروسيا بصحبة والدتها لتقوم ببطولة الاعلانات هناك وتتعلم اللغة الروسية بشكل أفضل.

تدرس تيا في مرحلة "كي جي 1" في إحدى المدارس الروسية بمصر، وتتحدث الروسية بطلاقة كما تتحدث بعض الجمل والكلمات العربية والإنجليزية وتستعد لخوض مسابقة ملكة جمال أطفال الكون خلال الفترة المقبلة حسبما اكد والدها في تصريحات صحفية لموقع "العربية".