قبل يوم المرأة.. المفوضية الأوروبية تكافح العنف ضد النساء

وضعت المفوضية الأوروبية، بقيادة أورسولا فون دير لاين، منذ تشكيلها أواخر العام الماضي، قضية المساواة بين الجنسين في أعلى سلم أولوياتها، ولعلّ المناصفة في تولي حقائب المفوضية بين النساء والرجال، يعكس مدى حرص المفوضية على إنجاز ما يمكن إنجازه على صعيد تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من الوصول إلى كامل حقوقها في دول الاتحاد الأوروبي، حسب تقرير نشرته "يورو نيوز".

وقبل حلول اليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس الجاري، تؤكد المفوضية أن أحد الملفات المهمة فيما يتعلق بقضية المساواة بين الجنسين، هو في بذل الجهود لمكافحة التمييز في سوق العمل، علماً أنّ النساء يمثلن 60% من أعداد خريجي الجامعات في دول الاتحاد الأوروبي.

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وترى المفوضة الأوروبية للمساواة، سوت هيلينا دالي أن وضع حد لسرية الأجور في القطاع الخاص، يمكن أن يساهم إلى حد كبير في مكافحة ظاهرة عدم المساواة بين الجنسين، ذلك أن الأجور التي تتقاضاها النساء في هذا القطاع، تكون أحياناً أقل مما يتقاضاه الرجل في المنصب ذاته وللإنتاج ذاته جودةً وكميةً.

تقول هيلينا دالي: "من الواضح أنه لا يمكن إجراء مقارنة للرواتب (بين الجنسين) ما لم تكن هناك شفافية في الأجور، من المهم للغاية أن نتحدث إلى جميع المعنيين، والهدف من ذلك هو تحقيق شفافية بما يتعلق بالأجور حتى نتمكن من المضي قدماً في سد الفجوة في الأجور بين الجنسين".

وتبلغ الفجوة في الأجور بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي ما نسبته 16%، على الرغم من وجود تباينات بين دول التكتلّ، حيث تبلغ تلك النسبة في بلدٍ كرومانيا 5%، بينما تصل تلك النسبة في بلدٍ كإستونيا إلى 25%.