لتجنب الإصابة بسرطان الثدي.. 7 خطوات للكشف الذاتي عن المرض الخطير

حرصت مبادرة "100 مليون صحة" على تقديم النصيحة للمواطنات، خاصة فيما يتعلق بمبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وقدمت المبادرة فيديو توعويا للسيدات لتعليمهن كيفية الفحص الذاتي كل شهر لتجنب أي مخاطر ممكن أن تؤثر على صحة السيدات، تزامنا مع ذلك يستعرض "الوطن" في نقاط كيفية الفحص الذاتي لسرطان الثدي..

- فى البداية اجلسي أو قفي بدون ملابس وأمام المرآة وذراعيك على جانبيك.

- التأكد مما إذا كانت حلماتك في شكل مقلوب.

- وجهك إلى الأمام وابحثي عن التجعيد، أو تغييرات في الحجم أو الشكل أو التماثل بين الثديين.

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- افحصي ثدييك مع وضع يديك على الوركين أعلى الوسط وميلي للأمام.

-افحصي ثدييك مع ذراعيك مرفوعة وراحة يديك تضغطان معا على الحائط أمامك.

-ارفعي ثدييك لمعرفة ما إذا كانا متناظرين.

- يجب الرجوع للطبيب فى حالة رؤية الدمامل، التجاعيد، احمرار، انتفاخات على جلد الصدر، وجود قشور، وجود طفح جلدى.