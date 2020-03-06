تعرف على أسباب جفاف العين.. وطرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يندرج جفاف العين ضمن المتاعب الصحية الشائعة، وهو يرجع لأسباب عدة مثل التقدم في العمر والعمل لمدة طويلة أمام شاشة الحاسوب. ويمكن مواجهة جفاف العين من خلال القطرات والمراهم المحتوية على الكورتيزون.

قال طبيب العيون الألماني البروفيسور فيليب ستيفن إن جفاف العين له أسباب عدة مثل تراجع إنتاج الطبقة الدمعية بسبب التقدم في العمر أو تعاطي أدوية معينة مثل حاصرات البيتا ومضادات الاكتئاب وحبوب منع الحمل.

شاشة الحاسوب

ومن الأسباب الأخرى لجفاف العين العمل لمدة طويلة أمام شاشة الحاسوب، وارتداء العدسات اللاصقة بشكل مستمر.

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كما قد يكون جفاف العين عرضا مصاحبا لبعض الأمراض مثل قصور النظر وداء السكري والروماتيزم والمرض الجلدي المعروف باسم "الوردية" أو نتيجة مترتبة على العلاج الكيماوي.

قطرات ومراهم

ومن جانبه قال طبيب العيون الألماني لودجر فولرينج إنه يمكن مواجهة جفاف العين بواسطة القطرات، التي تعمل على تحفيز إنتاج الطبقة الدمعية وتخفيف المتاعب المصاحبة للجفاف كالاحمرار والحرقان والحكة.

كما يمكن اللجوء إلى المراهم المحتوية على الكورتيزون. وقد يتطلب الأمر أيضا علاج حواف الجفن، على سبيل المثال في حال انسداد منافذ السائل الدمعي بسبب الإفرازات.

وللوقاية من جفاف العين والمتاعب المصاحبة له ينبغي أخذ فترة راحة من وقت لآخر أثناء العمل أمام شاشة الحاسوب من أجل إراحة العين مع مراعاة الرَمش والنظر إلى الأفق من وقت لآخر.