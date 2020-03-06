ماذا تفعل عند انسكاب المشروبات الساخنة على جلد طفلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن جلد الأطفال أكثر نحافة ورقة من جلد البالغين؛ لذا يعد الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالحروق عند انسكاب المشروبات والأطعمة الساخنة على جلدهم.
وعن كيفية التصرف في هذه الحالة تنصح الرابطة الوالدين بتبريد موضع الحرق تحت ماء جار وفاتر لمدة 10 إلى 15 دقيقة؛ حيث يساعد التبريد على شفاء الجرح. وبعد ذلك يتم تغطية الجرح بواسطة ضمادة جروح أو منشفة نظيفة.
وأشارت الرابطة إلى أن هذا التصرف لا يسري إذا كان الجرح يغطي مساحة كبيرة من الجلد بنسبة تزيد عن 15% من سطح الجسم، وذلك بسبب خطر تعرض الجسم لانخفاض شديد في درجة الحرارة.
وللسبب ذاته لا يعد إجراء تبريد جروح الحروق مناسبا للرضع؛ حيث يستلزم الأمر حينئذ استشارة الطبيب.
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