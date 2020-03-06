طريقة عمل عرق لحمة سبايسي

عرق اللحمة من الأكلات المفضلة للكثيرين، ولكن إعداد الفلتو سبايسي سيكون مزاجا للبعض فقط، ويمكن طهيها بطريقة بسيطة يستعرضها التقرير التالي. المقادير 2 كيلو عرق لحم فلتو. 2 كوب مرق لحم. 2 ملعقة كبيرة شطة. 2 ملعقة كبيرة بودرة مستردة. ملعقة كبيرة بودرة ثوم. ملعقة كبيرة بودرة بصل. ملعقة كبيرة سكر. ورقة لورا مطحونة. Advertisements ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة). طريقة التحضير تخلط الشطة والثوم والبصل والملح والفلفل الأسود والسكر والمستردة وورق اللورا. يدهن عرق الفلتو بخليط التتبيلة، من جميع الجهات، ثم يوضع في الثلاجة لمدة ساعة. يوضع اللحم في صينية للفرن، ويصب المرق في قاع الصينية، ثم تغطى الصينية بورق فويل. توضع الصينية في الفرن لمدة 3 ساعات، ثم يزال الفويل، وتوضع في الفرن مرة أخرى. خلال الطهو إذا جفت السوائل، يضاف ماء أو مرق. يوضع اللحم في طبق التقديم، ويقطع شرائح، ويقدم مع الصوص الموجود في الصينية.

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