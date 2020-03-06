قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل باذنجان بالمشروم، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأكلات السهل تحضيرها. مقادير باذنجان بالمشروم باذنجان رومي مكعبات بالقشر 2 كوب مشروم فلفل رومي أحمر مكعبات بصل أحمر مكعبات 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون 3 فصوص ثوم صحيح Advertisements 2 ملعقة صغيرة زعتر مفروم ملح وفلفل أسود ريحان طازج طريقة عمل باذنجان بالمشروم يشوح الباذنجان مع المشروم والفلفل الرومي والبصل والثوم في زيت زيتون. ثم يضاف الملح والفلفل والزعتر. ويضاف الريحان. ويقدم ساخنًا.

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