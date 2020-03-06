رائدة أعمال بـ"المنتدي الاقتصادي": دربت 75 ألف شخص في 10 سنوات على التفكير الإيجابي

أعربت إيمان صبري، مؤسسة شركة متخصصة في التفكير الإيجابي، عن سعادتها، بالمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لأول مرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت "صبري"، في الحديث عن مشروعها، الذي عرضته في المنتدى، قائلة إن الشركة تقدم دورات تدربيبة عن التفكير الإيجابي، ومعتمدة في مرجعيتها على علم النفس، وتجارب الشخصيات القيادية الناجحة في مختلف دول العالم، فضلا على الاعتماد على المبادئ والأخلاقيات التي حدثت عليها الديانات السماوية.

وأشارت إلى أن الشركة قوامها 30 موظفا فقط، إلا أنها تمكنت من تقديم تدريبات في 7 دول على رأسها الهند والإمارات، ناجحة في تقديم مادتها العلمية لـ75 ألف شخص على مدار 10 سنوات، معربة عن سعادتها بتمكنها من تغيير حياة الكثيرين، "العلم أثبت إن العقل مش بيعجز، ويقدر يستقبل معلومات جديدة، ويقوم بقرارات مهمة، طالما هو عايز ده، أنت أملك الوحيد".

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فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة

انطلقت فعاليات اليوم الثاني والأخير، للمنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، صباح اليوم، والذي يعقد في القاهرة لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشرف على المؤتمر، المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، والمنتدى أسسته سيدة الأعمال الهندية ورائدة الأعمال العالمية الدكتورة هاربين أرورا، ومن تنظيم شركة "ذا وركس" برئاسة رائدة الأعمال المصرية نعمات خليل.

وتشهد جلسات المنتدى، مناقشة موضوعات عديدة، بينها دور النساء في مجالس الإدارة وفي العلم والتكنولوجيا وسد الفجوات والمساواة بين الجنسين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واقتصاد الأسرة وتنمية الأعمال وإعادة تصور صنع السياسات في الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى جلسة لرئيس هيئة الرقابة المالية عن تمكين المرأة، وأخرى عن أهمية الصحة العقلية والتعليم والبيئة والثقافة والإبداع، وبناء الوعي الجماعي من أجل التغيير وتمكين الشبكات العالمية، ومكافحة الصور النمطية للنساء في وسائل الإعلام.