عضو "الوطنية للتغذية" يقدم روشتة الأطعمة المسموحة والممنوعة لمواجهة كورونا

قدم الدكتور أشرف عبدالعزيز، عميد كلية الاقتصاد المنزلي السابق وعضو اللجنة الوطنية للتغذية، مجموعة نصائح، لرفع كفاءة المناعة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي يعرف علميا باسم "كوفيد-19".

وأضاف "عبدالعزيز"، أن ذلك يتحقق من خلال تناول الأطعمة التي تجعل البيئة الداخلية في أجسامنا قلوية، وفي مقدمتها الفواكه والخضراوات الطازجة غير المطهية، والتي وإن كانت في الأصل حامضية فإنها تتحول في أجسامنا إلى قلوية.

وأوضح أن الفواكه والخضراوات الطازجة من الأشياء الضرورية لرفع المناعة، فمعظم الخضراوات تصبح قلوية داخل جسم الإنسان، وبالتالي فإنها لا تعطي فرصة للفيروس لأن ينتشر أو يتحكم في جسم الإنسان، ونفس الشيء بالنسبة للفواكه، حتى ولو كانت حامضية في الأصل فإنها تتحول فى الجسم إلى قلوية.

وتابع: "الفواكه والخضراوات خلقها الله لتمدنا بالفيتامينات والأملاح المعدنية، وهى تسمى بأغذية المناعة، والشرط هنا أن تكون طازجة بمعنى غير مطبوخة أو لم تتعرض للنار".

وشدد عضو اللجنة الوطنية للتغذية في هذا السياق على ضرورة الاهتمام بطبق السلطة على مائدة الأسرة المصرية، قائلاً: "يُفضل أن يحتوي طبق السلطة على 10 أنواع من الخضراوات مثلاً طماطم وخيار وفلفل وبصل وخس وجرجير وبقدونس وشبت"، مشيراً إلى أنه "ينبغي أن يكون الاهتمام الأول والأخير لهذا الطبق نظراً لقدرته الكبيرة على رفع المناعة".

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وفيما يتعلق بالمشروبات، يشير أستاذ التغذية إلى أن الليمون وعصيره له أهمية كبيرة في رفع المناعة ضد الفيروس، لافتاً إلى أنه وإن كان حمضياً في الطبيعة فإنه عندما يدخل الجسم يتحول إلى قلوي، وهو ما يحدث لكل الفواكه الحمضية.

ويشرح هنا أفضل الطرق لزيادة فاعلية الليمون في مواجهة الفيروس، قائلاً: أبسط حاجة ربة البيت تعملها تجيب الليمونة وتقسمها أربع تربع وتحطها في ميّه دافية درجة حرارتها 30 درجة مئوية تقريباً، وتتركها قليلاً ثم تشربها، وهو ما من شأنه أن يجعل بيئة جسم الإنسان قلوية"، لافتاً إلى أن درجة حرارة 30 درجة مئوية مهمة هنا لعدم تدمير فيتامين سي في الليمون، كما أنها أفضل درجة حرارة لمواجهة الفيروس، حيث إنه لا ينتشر في ظلها، حسب تأكيده.

وأوضح "عبدالعزيز" أن فيروس كورونا ينتشر في البيئة الحامضية، وهي البيئة التي توفرها اللحوم والأسماك، وهو ما يفرض التقليل من اللحوم، مع إضافة الليمون إليها أو أكله معها للتقليل من الحموضة، هذا فضلاً عن ضرورة تناول كميات كبيرة من الأطعمة النباتية في هذه الفترة".

وحول المشروبات العشبية، قال "عبدالعزيز" إنه بالرغم من أنه لم تُجرَ دراسات خاصة عن قدرة هذه المشروبات فى مواجهة فيروس كورونا تحديداً، فإن كل هذه المشروبات، بما فيها القرفة والجنزبيل، مفيدة وتعالج كثيراً من الأمراض، وتحد من انتشار فيروس البرد العادى، إلى أن يتم إجراء دراسات خاصة عن قدرة هذه الأعشاب على مواجهة كورونا.

وأضاف: "الأعشاب كلها كويسة ومفيدة فى رفع المناعة عموماً، ومنها الكركديه والتليو والبردقوش والينسون، كما أن الشاى الأخضر به مضادات أكسدة كثيرة يمكن أن تساعد فى الوقاية"، موضحاً أن الينسون مع العسل الأبيض مع عصير الليمون خلطة جيدة، تزيد من مناعة الجسم، وطبعاً مع شربها دافئة عند درجة حرارة 30 درجة مئوية.