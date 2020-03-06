"البلكونة" و"حبوب الغلة".. وقائع انتحار فتيات بسبب التفكك الأسري

"بسنت" و"إيمان" و"شاهندا" هن ثلاث فتيات يدرسن في المرحلة الإعدادية، مررن بأزمة نفسية، بسبب التفكك الأسري الذي يلازمهن، فاتفقن على إنهاء حياتهن والهرب من حياة خالية من مشاعر الدفء الأسري، فتناولن حبوب الغلة، الحل الذي اتفقن عليهن، ليؤدي بحياة اثنتين بينما تتلقى الثالثة العلاج آملًا في شفائها.

الواقعة المأساوية التي شهدتها محافظة الشرقية، نظرًا لصغر أعمار الفتيات، فأكبرهن تبلغ من العمر 15 عامًا، ومع ذلك رأين في الموت رحمة من التفكك الأسري الذي كان سببًا في انتحارهن، سبقها أيضًا عدد من وقائع انتحار الفتيات بسبب التفكك الأسري.

المشهد تكرر في البحيرة.. 3 فتيات تناولن حبوب الغلة

المشهد ذاته تكرر قبل ذلك، في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إذ أقدمت 3 فتيات من أسرة واحدة على الانتحار بعدما تناولن أقراص حفظ الغلال السامة، بعدما مررن بأزمات نفسية بسبب التفكك الأسري، الذي دفعهن في التفكير للتخلص من حياتهن.

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وكانت المصادر الأمنية وقتها أرجعت أن السبب الرئيسي في دفع الفتيات إلى الانتحار هو التفكك الأسرى وانفصال والد إحدى الفتيات عن والدتها وتزوجه من أخرى ووجود مشكلات أسرية حادة بين والد ووالدة الضحية الثانية.

وكانت الفتيات حاولن أكثر من مرة شراء أقراص سامة لحفظ الغلال من محل تجارة المبيدات بكفر الدوار، لكن صاحب المحل كان يرفض البيع لهن، حتى نجحت إحدى الفتيات في الحصول على هذه الأقراص السامة للتخلص من حياتها برفقة أقاربها.

عقب طلاق والديها.. ألقت نفسها من الطابق الخامس

مع اقتراب نهاية العام الماضي، ألقت فتاة نفسها من الطابق الخامس من منزل جدها في الدقي، وذلك بسبب مرورها بأزمة نفسية عقب طلاق والديها.

وكان قسم شرطة الدقي تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بانتحار فتاة وإلقاء نفسها من شرقة المنزل، وتبين أن الفتاة طالبة بمعهد خدمة اجتماعية وعانت من أزمة نفسية عقب طلاق والديها، جعلها تقدم على الانتحار.