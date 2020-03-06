خلال موسم كورونا.. 5 نصائح لتجنب الإصابة بالفيروسات

يعيش العالم حاليا في رعب من تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي يحصد أرواحا كثيرة، ويمتد تأثيره إلى مناطق كثيرة من العالم، لكن هناك عددا من الاحتياطات اللازمة، والتي تحمي من الإصابة بالفيروسات بشكل عام، بما فيها كورونا، ويستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "هيلث لاين".

تجنب المرضى

في حين يعتقد الكثيرون أنه يجب على المرضى البقاء في منازلهم، فإن البعض يخرجون بالفعل، لذا الأمر الأكثر أهمية هو أن تحمي نفسك وعائلتك، عن طريق الابتعاد عن المرضى، قدر الإمكان، وإذا كنت تعرف شخصًا مريضًا، فلا تذهب إليه، واكتفِ بالسؤال عنه تليفونيا.

النوم جيدا

النوم يساعد الجسم على مكافحة العدوى، عندما تكون نائما، يعالج الجسم الأمراض والالتهابات، إنه يصلح نفسه بنفسه، وعندما يكون هناك قلق أو نقص في النوم، يمكن تعريض الجهاز المناعي للخطر، لذا لتعزيز الصحة الجيدة يجب التأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم، ومن المستحسن أن يحصل الشخص البالغ على ست ساعات على الأقل من النوم كل ليلة.

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الاستحمام قبل النوم

على الرغم من الاستحمام صباحًا هو العادة المفضلة للكثيرين، إلا عندما يأتي موسم الإنفلونزا من الضروري الاستحمام في الليل قبل النوم.

غسل الجسم والوجه والشعر يساعد على التخلص من الجراثيم التي قد تكون عالقة بالجسم خلال اليوم.

اتبع نظام غذائي متوازن

لا بد من اتباع نظام غذائي صحي متوازن، والتأكد من الحصول على التغذية المناسبة التي تساعد في تعزيز الجهاز المناعي، الذي يلعب دوراً مهماً في مكافحة الإنفلونزا، ومن الأمثلة على تلك المأكولات، الفول والعدس والشاي والقهوة.

ابق يديك بعيدا عن وجهك

خلال موسم الإنفلونزا، من المهم أن تبقي يديك بعيدًا عن وجهك، خاصة بعد لمس مقابض الأبواب أو غيرها من الأسطح التي قد يكون شخص آخر قد لمسها، يعد لمس وجهك، بما في ذلك عينيك، أسرع طريقة لدخول الجراثيم جسمك.