يعتبر البفتيك، من أكثر الأطعمة المفضلة والمحببة لدى كثيرين، وبخاصة الأطفال نظرًا لمذاقه الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده. وإليك طريقة عمل البفتيك الكداب، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير بفتيك كداب نصف كيلو لحمة مفرومة بصل مبشور نصف كوب بقسماط 2 بيض خلطة كفتة ملح فلفل أسود دقيق Advertisements بقسماط زيت للقلي طريقة تحضير بفتيك كداب - يخلط البصل المبشور مع خلطة الكفتة - تتبل بالملح والفلفل ثم تضاف البيضة - يضاف قليل من الدقيق والبقسماط داخل الكفتة - تخلط الكفتة جيدا حتى تصبح مثل العجينة - توضع كمية من الكفتة بين كيسين ثلاجة وتشكل مثل شكل البفتيك - ثم توضع في الدقيق ثم تغمس في البيض - ثم توضع في البقسماط ثم يقلى في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي - ويقدم ويزين بالبقدونس

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