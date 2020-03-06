والد المصرية ملكة جمال الأطفال الروس: يطلقون عليها "تميمة الحظ"

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الطفلة تيا حمدي حسن، ملكة جمال الأطفال الروسية، ووالدها المصري حمدي حسن ووالدتها الروسية.

وقال والدها "حسن" خلال استضافته ببرنامج "معكم" والمذاع على فضائية "CBC"، أن طفلته ظهرت في أغلب إعلانات المنتجات الروسية ويسميها البعض بـ"تميمة الحظ لديهم" وذلك لأن المنتجات التي تقوم بالترويج لها دائما ما تؤثر في عدد كبير من المستهلكين، موضحا أنه وفي أحد الإعلانات تم التقاط صورة لطفتله على غفلة وخرجت الصورة أفضل مما انتظرها المصورون: "المنتج قالهم إحنا لو قعدنا نعيد المشهد 200 سنة مش هيطلع بالجمال ده".

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وغنت الطفلة أغنية "ماما زمانها جايه"، وإحدى الأغنيات الروسية الأخرى، وقالت إن والدها قد نشأ في حي الشرابية بالقاهرة.

وفي نهايئة الفقرة قالت الشاذلي للطفلة إن الأفضل بالنسبة لها أن يكون جمالها الداخلي في قلبها وعقلها أهم من جمال الوجه، وهو الأمر الذي قابلته الطفلة بقبلة لها في أذنها، لتقول "الشاذلي" بعدها: "خلاص كده أنا مش عايزه حاجة تاني".