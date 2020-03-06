رغم الخمول المصاحب له.. إليك فوائد تحمل الشعور بالجوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

معظم الأشخاص لا يستطيعون تحمل الجوع لفترة طويلة، خاصةً في فصل الشتاء، نظرًا لحالة الخمول المصاحب لهذا الشعور، مع العلم أن مقاومته من شأنه أن يوفر للصحة العامة العديد من الفوائد.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، فوائد تحمل الشعور بالجوع، وفقًا لموقع "Health line".

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