قصص "الخناقات" العائلية الفنية تحكيها "السوشيال ميديا".. من أنغام لياسمين عبدالعزيز

باتت ساحات "السوشيال ميديا"، المنبر الذي يخرج عليه كل غاضب، ليحكي تفاصيل قصة علاقة عاطفية، لا يرضى عنها، وفي معظم الأحيان يكون هذا الغاضب، هو واحدا من أفراد الأسرة.

ويبدأ في رواية تفاصيل قصة حب بين أثنين من المشاهير، ويدخل على خط القصة كل جمهور ومتابعي الفنان، أبرز تلك القصص وآخرها، ما حدث مع ياسمين عبدالعزيز، ولكن سبقها في ذلك فنانين آخرين، مثل أنغام، وعلي ربيع وغيرهم.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

كتب شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليعلن عن رفضه لعلاقة شقيقته بالفنان أحمد العوضي، واستنكر ألا يدخل العوضي "البيت من بابه"، ليطلب يد ياسمين للزواج، وتحدث عن تفاصيل أعياد الميلاد التي يحضرونها سويا، ونشر تلك الصور عبر الإنترنت بالإضافة إلى شراءها سيارة مرسيدس له.

وقال إنه وقف جانبها منذ الطفولة، ولكنه سأم من ذلك، وفي النهاية قرر وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز أن يقطع علاقته بها نهائيا.

كل تلك الرسائل شاركها شقيق ياسمين عبدالعزيز الجميع عبر السوشيال ميديا، لتتحول إلى ساحة خناق ومعارك، لم تتطرق ياسمين إلى ولكنها شاركت جمهورها وأعلنت حبها للعوضي، وذلك بصورة جمعتهما كتبت في تعليقها عليها "بحبك يا أحمد".

Advertisements

علي ربيع وطليقته

روت ندى زوجة الفنان على ربيع، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تفاصيل المشاكل الزوجية التي وقعت بنيها وبين علي ربيع، وكتبت، "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

لتكشف كذلك عن سبب المشكلات الزوجية، وهي والدة الفنان علي ربيع، وتثير الجدل بالمشكلات بينهما حينها، وتصبح "السوشيال ميديا"، هي وسيلة التعبير وحكي المشكلات.

أنغام وأحمد إبراهيم

كتب "علي" نجل أنغام الأكبر، عدد من الرسائل عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يعلن بها رفضه تماما لزواج والدته، من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وقال إن أنغام والدته ومهما صدر منها تصرفات فهو يحبها ويحترمها وإنما زوجها أحمد إبراهيم فهو يرفضه ويرفض التعامل معه ويرفض أيضا زواجه بوالدته.

وأثار حديث علي، كثير من الجدل على "السوشيال ميديا"، خاصة لأنه حول المشكلات العائلية والأسرية الخاصة، إلى مجال مفتوح أمام الجميع.