شقيقة عزت أبو عوف لـ"هن": القومي للمرأة له دور فعال في "المنتدى الاقتصادي"

أعربت الدكتورة ميرفت أمين، شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لأول مرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت أمين لـ"هن"، إن "القومي للمرأة" له دور فعال في تدشين تلك الفعالية، والذي يرجع الفضل فيها لجهود الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، مضيفة أنها انضمت لعضوية "المجلس"، منذ عدة سنوات، وشغلت منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، واصفة المنتدى بـ"الحدث الهام"، الدال على مكانة مصر ومنزلتها، وقدرتها على المشاركة في تدشين فعالية هامة، تضم مختلف دول العالم.

وأشارت إلى أن المنتدى شمل عرض تجارب نسائية ملهمة من مختلف دول العالم، متابعة: "الحدث ملهم ويبث الأمل، وسط حكايات كفاح حقيقة".

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فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني والأخير، للمنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، صباح الخميس، والذي يعقد في القاهرة لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشرف على المؤتمر، المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، والمنتدى أسسته سيدة الأعمال الهندية ورائدة الأعمال العالمية الدكتورة هاربين آرورا، ومن تنظيم شركة "ذا وركس" برئاسة رائدة الأعمال المصرية نعمات خليل.

وتشهد جلسات المنتدى، مناقشة موضوعات عديدة، بينها دور النساء في مجالس الإدارة وفي العلم والتكنولوجيا وسد الفجوات والمساواة بين الجنسين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واقتصاد الأسرة وتنمية الأعمال وإعادة تصور صنع السياسات في الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى جلسة لرئيس هيئة الرقابة المالية عن تمكين المرأة، وأخرى عن أهمية الصحة العقلية والتعليم والبيئة والثقافة والإبداع، وبناء الوعي الجماعي من أجل التغيير وتمكين الشبكات العالمية، ومكافحة الصور النمطية للنساء في وسائل الإعلام.