ختام فعاليات المنتدي الاقتصادي العالمي للمرأة بالقاهرة بحضور وفود من 75 دولة

اختتمت مساء اليوم فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي للمرأة الذي عقد لأول مرة في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمر على مدار يومين، ويشرف على تنظيمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع شركة ذا وركس، وترأسه الدكتورة هاربين أرورا مؤسسة المنتدي الاقتصادي العالمي للمرأة.

مايا مرسي: نجاح المنتدى أكد قدرتنا على العمل معا

وفي كلمتها الختامية قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة: "كل الشكر إلى كل من شارك في إنجاح المنتدى والخروج بهذه الصورة المميزة"، معربة عن امتنانها لكل من آمن بالفكرة، وأشارت إلى أن عقد هذا المنتدى رغم كل العقبات والتحديات والظروف التي يمر بها العالم دليل على أن المرأة قادرة على القيام بكل شيء ولا يقف أمامها شيء، مشيرة أن جميع من شاركوا في المنتدى لديهم روح رائعة وإيمان بقدرتهم على النجاح والثقة في أن مجتمعاتنا لديها القدرة على العمل معا، معربة عن سعادتها بأن جميع رائدات الأعمال المشاركات هذا العام واللاتي جئن بأفكار رائعة هن جزء من هذا المنتدى الذي لم يكن لينجح بدونهن، معربة عن أمنياتها باستضافة المنتدى في مصر العام القادم، مشيرة إلى أن شهر مارس هو شهر الاحتفالات بعيد المرأة المصرية.

هاربين آرورا : شكرا لمصر لاستضافتنا ومشاركتنا الحب والتاريخ العظيم

"شكرا لكي يا مصر لاستضافتنا ومشاركتنا الحب والتاريخ العظيم".. بهذه الكلمات استهلت الدكتورة هاربين آرورا كلمتها في ختام المنتدى، معبرة عن سعادتها بنجاح المنتدى الذي استضافته مصر الجميلة على مدار اليومين الماضيين، مؤكدة أن مصر هي أرض الملكات وهو ما أدركته خلال هذه الزيارة لمصر، لافتة إلى أن جميع السيدات المميزات من مختلف أنحاء العالم اجتمعن خلال المنتدى رغم بعد المسافات لإبراز قوة ونجاح المرأة حول العالم.

وقالت نعمات خليل رئيس شركة ذا وركس، "نحن فعلناها، وأنا سعيدة للغاية، بنجاح المنتدى خلال اليومين الماضيين، وإنه لشرف لنا جميعاً استضافة هذا الجمع من السيدات المميزات من 75 دولة على مستوى العالم على منصة المنتدى وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وزيرة البيئة: المرأة كان لها دور كبير في مواجهة السحابة السوداء

من جانبها، وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لمنظمي المنتدى، والدكتورة مايا مرسي ووصفتها بأنها نموذج ملهم لكل امرأة مصرية، وقالت خلال كلمتها: المرأة المصرية تتمتع بفرصة مواتية للوصول إلى أعلى المناصب مع الدعم الذي تحصل عليه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعمه لتمكين المرأة والدفع بنا إلى الأمام وإصراره على إتاحة الفرصة للمرأة لتولي حقائب وزارية هامة.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الوزارة في دمج المرأة في برامج حماية البيئة والحفاظ عليها، ودور المرأة الكبير في مواجهة السحابة السوداء التي استمرت لسنوات نتيجة المخلفات الزراعية وحرق قش الأرز، وفي إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها، وأشارت إلى أن المرأة قادرة على إحداث تغيير وتحقيق الكثير وصنع المعجزات فقط إذا آمنت بنفسها.

حسونة: نتعاون مع وزير الشباب لإطلاق مبادرة لنشر الوعى بالإسعافات الأولية للأمراض القلبية

وفي جلسة بعنوان "دعم مستشفى الناس لمبادرة من القلب للقلب"، عبرت النائبة الدكتورة أنيسة حسونة المدير التنفيذي لمستشفى الناس عن بالغ سعادتها لمشاركتها في المنتدى، وقالت: "أحب منتديات النساء فهي مليئة بالحب والدفء والكثير من القصص الملهمة"، وأكدت أن لديها قصة ملهمة لدعم النساء لبعضهن البعض، ليس في مجال العمل فقط ولكن خلال رحلة الحياة.

وتحدثت حسونة عن رحلة عملها بوزارة الخارجية ومجال العمل الأهلي في مجال الأطفال، وأشارت إلى رحلة إصابتها بمرض السرطان، حتى بدأت مشروع متعلق بالأمراض المزمنة للأطفال في أفريقيا والشرق الأوسط، ومرحلة انضمامها إلى فريق العمل بالمستشفى.

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وأشارت إلى إطلاق مبادرة لنشر الوعي بالاسعافات الأولية للأمراض القلبية، من خلال تنظيم مجموعة من الندوات بالقرى والمدن لتوعية الأمهات بالإسعافات الأولية اللازمة لأمراض القلب عند الاطفال.

وسيتم قريبا التوعية بين أوساط الرياضيين والنشء والشباب بإجراءات تنشيط القلب في حال حدوث أزمات قلبية وصحية خاصة خلال التدريبات والأنشطة والمنافسات الرياضية، وفي مداخلة للدكتورة هاربين آرورا، أعلنت زيارتها لمستشفى الناس ضمن برنامج المنتدى الاقتصادي العالمي.

وخلال جلسة حول دور المرأة في صنع القرارات عبر الحضارات، أكدت دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة أن مصر تعتبر الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن هذا يعكس إيمان الدولة بدور المرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، واهتمامها بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأوضحت أن المرأة المصرية تشكل 25% من الحكومة المصرية، وتم كسر الحاجز الزجاجي بتعيين أول مستشارة للأمن القومي وأول قاضية مصرية على منصة في المحكمة الاقتصادية كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 15% ثم جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة لتصبح 25% بالإضافة إلى وجود كوتة للشباب بنسبة 20% والتي تستفيد منها السيدات أيضا بدءا من الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأكدت رائدة الأعمال عزة فهمي خلال مشاركتها في جلسة "قصة نجاح"، أن إعطاء الخبرات إلى الجيل القادم من أهم الأشياء التي تجعلنا نخدم المجتمع ونعمره، وأشارت إلى أنها عندما ترى شخصاً يريد أن يغير من نفسه ويعيد رسم مستقبله، فإنه يستحق حينها الدعم والتمكين.

وأوضحت نجلتها أمينة غالي أنها تعلمت من والدتها عزة فهمي الكثير واستفادت من خبرتها في مجال صناعة المجوهرات، مؤكدة أنها قررت تعلم صناعة المجوهرات.

وفي جلسة بعنوان "ابنة سيناء" تحدثت، سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المحافظات عن تجربة المرأة السيناوية في استثمار المنتج التراثي في مشروعات صغيرة، وقالت: هذه التجربة بدأت منذ تحرير سيناء، حيث تم تحويل البيت السيناوي إلى وحدة إنتاج متكاملة داخل المجتمع، تضم جميع مراحل الإنتاج من تصميم وصناعة وتغليف، وتم تطوير الأشكال والخيوط والألوان ومزجهم بالأحجار الكريمة، حتى أصبحت منتجات عصرية وصلت للسوق العالمي، ونسبة المشروعات الصغيرة للنساء في سيناء كبيرة جدا، وتم إطلاق برامج تدريب تحويلي من خلال المؤسسات المختلفة والجمعيات الأهلية، ما ساهم في تحويل المرأة المعيلة إلى منتجة بالتدريب وتنمية مهاراتها.

وأشادت بجهود المجلس القومي للمرأة بفروعه في جميع المحافظات في تبني قضية تمكين المرأة اقتصاديا وقالت إن شمال سيناء وسيوة نموذجا في هذه التجربة.