زينب الغتيت لـ"هن": جئت من كندا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي للمرأة

كلمات ملهمة، ألقتها الطبيبة النفسية زينب الغتيت، من على كرسيها المتحرك، خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لأول مرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبعث بالأمل والتفاؤل، ودعم صاحبات الإعاقة للتعايش مع المجتمع، ومساعدتهن على الاندماج.

"أنا جيت مخصوص من كندا علشان أشارك في المنتدى".. بتلك الكلمات بدأت "الغتيت" حديثها لـ"هن"، قائلة إنها تقيم حاليا خارج مصر، وتأتي من حين لآخر إلى وطنها، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية، وإلقائها كلمة أمام العديد من السيدات من أكثر من 75 دولة على مستوى العالم، وسط سعادتها بتفاعل الحضور معها.

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الطبيبة النفسية، التي لم يمنعها شلل الأطفال من النجاح والتميز، شعرت بالفخر والامتنان لمشاركة مصر في تنظيم تلك الفعالية على أراضيها، وسط استفادتها من تجارب السيدات الملهمة في مختلف دول العالم.

فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة

انطلقت فعاليات اليوم الثاني والأخير، للمنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، صباح الخميس، والذي يعقد في القاهرة لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشرف على المؤتمر، المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، والمنتدى أسسته سيدة الأعمال الهندية ورائدة الأعمال العالمية الدكتورة هاربين أرورا، ومن تنظيم شركة "ذا وركس" برئاسة رائدة الأعمال المصرية نعمات خليل.

وتشهد جلسات المنتدى، مناقشة موضوعات عديدة، بينها دور النساء في مجالس الإدارة وفي العلم والتكنولوجيا وسد الفجوات والمساواة بين الجنسين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واقتصاد الأسرة وتنمية الأعمال وإعادة تصور صنع السياسات في الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى جلسة لرئيس هيئة الرقابة المالية عن تمكين المرأة، وأخرى عن أهمية الصحة العقلية والتعليم والبيئة والثقافة والإبداع، وبناء الوعي الجماعي من أجل التغيير وتمكين الشبكات العالمية، ومكافحة الصور النمطية للنساء في وسائل الإعلام.