"ما حكم صلاة النساء على سجادة من الحرير؟".. الإفتاء تجيب

الصلاة من الفرائض الأساسية، التي تحرص الأسر المسلمة على المواظبة عليها، بخاصة في الأسابيع التي تسبق حلول شهر رمضان، في ظل اعتماد بعضهن على سجاد مصنوع من الحرير لتأدية لتلك الفريضة، وسط تساؤلات عن الحكم الشرعي لذلك الأمر.

أحمد الطيب عن الصلاة على سجادة حرير: يجوز شرعا

وردا على ذلك، يقول الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في الفتوى رقم "155" على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إنه جاء في "الصحيحين" عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تَشرَبوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، ولا تَلبَسوا الحريرَ والدِّيباج".

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وأضاف "الطيب"، أنه من هذا الحديث الشريف يتبين أن المنهي عنه شرعًا هو لبس الحرير والديباج وليس استعماله في سجادة الصلاة أو ما يشبهها، سواء للرجال أو النساء، لذلك لا يوجد ما يمنع شرعًا من الصلاة على سجادة من الحرير.