الامارات | المصري وطافش يصوّران «الوجه الآخر»

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري وطافش يصوّران «الوجه الآخر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ الفنانان ماجد المصري ونسرين طافش تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد «الوجه الآخر» من 45 حلقة، وتأليف ماجد المصري، وسيناريو وحوار فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، خلال أبريل المقبل، حيث وضعت الشركة المنتجة خطة لتصوير عدد من المشاهد قبل حلول شهر رمضان، ثم التوقف خلال الشهر الكريم، والعودة مرة أخرى بعد عيد الفطر.

ويعمل المخرج سميح النقاش على الانتهاء من اختيار الفنانين المشاركين في البطولة، ومعاينة أماكن التصوير، والعمل على الشخصيات.