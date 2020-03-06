الامارات | «كوميك كون 2020».. أفلام وقصص مصوّرة تلتقي في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «كوميك كون 2020».. أفلام وقصص مصوّرة تلتقي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، أمس، الدورة التاسعة لمعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون» 2020، الفعالية الأكبر من نوعها في المنطقة، التي تستمر أعمالها حتى السابع من مارس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعرّفت منى المرّي من مدير الفعاليات في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، ميكائيل لامبريشت، خلال جولة في المعرض، إلى المكونات التي يضمها الحدث الذي يتمتع بشعبية واسعة، ويستقطب أعداداً كبيرة من الزوار، لاسيما من الشباب الذين يمثلون الشريحة الرئيسة والأكبر، لما يقدمه المعرض من خلال نخبة من الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك لفيف من نجوم عالم الكوميك والكتب المصورة في العالم، سيشاركون تجاربهم المتميزة مع جمهور المعرض.

برنامج حافل

يشمل المعرض ضمن هذه الدورة برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة المتعلقة بالكوميك والأفلام والأنيميشن والمانجا وثقافة البوب الشعبية خلال عطلة نهاية الأسبوع، علاوة على مشاركة عدد من العلامات التجارية المهمة، مثل: سبيدي كوميكس، وفنكو، ومنصة شاهد، ومانجا برودكشنز، واثليتس كو.

ويتخلل المعرض مجموعة من الجلسات النقاشية، بصحبة عدد من أهم النجوم العالميين، إضافة إلى العروض الترفيهية المباشرة، وعروض الكوسبلاي، وألعاب الفيديو، وورش العمل التفاعلية، بينما يتيح الحدث للجمهور كذلك الحصول على منتجات فريدة، ومشاهدة عروضاً حصرية لعدد من الأفلام.

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وستتاح الفرصة لعشّاق الأفلام للقاء عدد من النجوم العالميين، منهم جون ريس-دايڤيز، الذي مثل شخصية المحارب القزم «غيملي» في «لورد أوف ذا رينجز»، وجوزيف ديفيد جونز من المسلسلات الأميركية «ناشفيل» و«آرو»، ونجم سلسلة سوبرمان براندون روث، والفنان مينا مسعود، الذي سيوجد في المعرض يومي الجمعة والسبت. وستتاح الفرصة للزوّار لمشاهدة مقابلات مباشرة مع هؤلاء النجوم على المسرح الرئيس، والحصول على توقيعهم، والتقاط الصور التذكارية معهم في منطقة «سبيدي كوميكس مييت ذا ستارز» المخصصة للقاء النجوم.

فرصة

قدم المعرض في يومه الأول فرصة مثالية لمحبي القصص المصورة لاكتشاف هذا العالم مع أبرز الأسماء في هذا المجال، ومنهم: رينيه ويتيرستايتر، مؤلفة ومنتجة ومحررة ورسامة كتب الكوميك الأميركية، التي عملت في عدد من المشروعات العالمية، مثل «ذا أڤينجرز»، و«سبايدرمان»، و«شي-هلك»، و«سوبرمان». وتنطلق ورش العمل مع رينيه ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً، حيث ستتحدث عن تجربتها الشخصية في عالم الكوميك.

عرض أول

سيكون بإمكان زوّار معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون» 2020 مشاهدة أول خمس دقائق من الفيلم المرتقب «ديجيمون أدفنتشر: لاست إيڤوليوشن كيزونا»، قبل عرضه في صالات السينما لاحقاً هذا العام، إضافة إلى العرض الأول لفيلم أونوارد من ديزني-بيكسار، وفيلم «تاور أوف غود» من موقع «كرانشيرول»، والفيلم الكوري الحائز جوائز «باراسايت» للمخرج بونغ جوون-هو.

- يشمل المعرض ضمن هذه الدورة برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة المتعلقة بالكوميك والأفلام والأنيميشن والمانجا وثقافة البوب الشعبية خلال عطلة نهاية الأسبوع.