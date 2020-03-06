الامارات | «سوالف من الماضي» و«الموروث الشعبي» على «أبوظبي FM»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوالف من الماضي» و«الموروث الشعبي» على «أبوظبي FM» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ «أبوظبي FM»، إحدى محطات شبكة أبوظبي الإذاعية التابعة لأبوظبي للإعلام، بث عدد من البرامج التراثية، ضمن دورتها البرامجية الجديدة، وذلك بهدف المحافظة على تراث الإمارات، وتعريف الأجيال بماضي الأجداد، وغرس القيم الإماراتية الأصيلة فيهم.
وتقدم الإذاعة في الساعة الخامسة عصر يوم الأحد من كل أسبوع برنامج «الموروث الشعبي»، وهو عبارة عن فقرات مسجلة، تبرز العادات والتقاليد الأصيلة لمجتمع الإمارات، والفنون الشعبية، مثل (المالد، العيالة، الحربية)، وغيرها.
كما سيكون المستمعون على موعد في الساعة الخامسة عصر كل ثلاثاء مع البرنامج التراثي المباشر «سوالف من الماضي»، الذي يقدمه الفنان علي التميمي، ويتعرف المستمعون خلاله إلى التراث والقيم الإماراتية، وترسيخ الاعتزاز بقيم التراث.
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