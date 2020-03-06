الامارات | نشاطات صحيّة للعائلات في «مرسى ياس»

شكرا لقرائتكم خبر عن نشاطات صحيّة للعائلات في «مرسى ياس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إدارة مرسى ياس مارينا، الوجهة الترفيهية العائلية في أبوظبي عن إطلاق جملة من العروض الترفيهية والصحيّة التي تناسب جميع أفراد العائلة، والتي تشجع الأفراد من جميع الأعمار على اتّباع نمط حياة صحي، وذلك من خلال جملة من الأنشطة ضمن مرافق مرسى ياس مارينا وفي الهواء الطلق، والتي تشمل ركوب الأمواج والإبحار والتجديف وبرامج كروس فيت للّياقة البدنية لعام 2020، وخيارات صحية في منافذ الأطعمة والمشروبات.

وينظم مركز آيوا في مرسى ياس مارينا لعشاق الرياضات المائية أنشطة رياضة ألواح التزلج المائية وركوب الأمواج، والتزلج على المياه والتزلج المائي بالمظلات والزلاجة المائية الطائرة والهيدروفويل.

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ويزوّد مركز باونس باك للعلاج الطبيعي الجمهور بجملة من الخدمات الصحيّة والنصائح والحزم العلاجية الطبيعية، كما يقدم ورش العمل والنصائح حول كيفية الاعتناء بوضعية الجسم والاستشارات الخاصة بمرضى السكري والاقتراحات التي تضمن تمتّع الفرد بصحة جيدة .

ويوفر الطقس المعتدل في أبوظبي فرصة رائعة للجمهور لاصطحاب عائلاتهم إلى مرسى ياس مارينا وقضاء يوم ممتع في الهواء الطلق، حيث يمكن للضيوف الذهاب في نزهة على طول المرسى، والاستمتاع بالمشاهد الجميلة أثناء التلذذ بالطعام على شرفة أحد المطاعم المطلة على الواجهة المائية، بينما يلعب الصغار بجانب النوافير أو في ساحة اللعب، ويمكن للعائلات إحضار ألعابهم المفضلة وقضاء يوم كامل من المتعة.

وتقدم تسعة منافذ للأطعمة والمشروبات في مرسى ياس مارينا خيارات أطعمة صحيّة متعددة، وعلى رأسها مطعم «ذا سين» الذي يقدم وجبة صحيّة سريعة من الأفوكادو المهروس على الخبز المحمص، كما يقدم مطعم بوروز للضيوف وجبة فطور مغذية صحيّة بعد التمارين الرياضية، ويقدم مطعم زهر الليمون الأطباق الشرق أوسطية التي تشمل أصناف السلطة والمقبلات الصحيّة والوجبات الرئيسة الغنية بالمكونات الطازجة، ويشتهر مطعم زهر الليمون بأطباقه المستوحاة من الوصفات التقليدية اللبنانية الغنية بالمكونات الصحيّة.