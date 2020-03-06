الامارات | أفراح العامري والمهري

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح العامري والمهري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت قبيلة العامري في رماح بزفاف كل من: سهيل سالمين عيضة محيروق العامري، إلى كريمة صالح عبدالله الشحري العامري، وهزاع حسن عمر محيروق العامري، إلى كريمة إبراهيم عبدالمعطي حماد المهري، وحمد مسعد سالمين محيروق العامري، إلى كريمة حسن يسلم صالح العامري.
حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة رماح للأفراح في العين، عدد من المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من المدعوين والمهنئين والأهل.
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