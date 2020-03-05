مدرسة تطلق مبادراة مختلفة قبل عيد الأم: تبرعوا لمريضات «بهية»

مع اقتراب عيد الأم، يبدأ الطلاب في التفكير بالهدايا الراغبين في تقديمها للمعلمات، حبا لهن وتقديرا لجهودهن، في ظل رفض العديد من المدارس تلقيها، إلا أن مدرسة نوتردام ديزابوتر، القانطة بمنطقة العباسية، طرحت مبادرة للتبرع بقيمة الهدية لمستشفى بهية، كـ"هدية قيمة" للأمهات المريضات غير القادرات على نفقات العلاج من السرطان.

أهداف مختلفة دفعت الأخت مارى إيزابيل، مديرة المدرسة، لطرح المبادرة: «إحنا مدرسة بتربى أكتر ما بتعلّم، وتهتم بزرع الإحساس بالآخر فى نفوس بناتها».

كما ترفض «مارى» تقديم هدايا للمدرسات فى عيد الأم: «المُدرسة يكفيها كلمة محبة وشكر وكارت بسيط، وستصل الرسالة لها، وستقدّر ما تحمله الطالبات من مشاعر نبيلة وتقدير لمجهودها معهن»، ولأن المناسبة تتعلق بالأمهات، جاء اختيار مدرسة نوتردام لمستشفى بهية، لتوجيه الهدايا والتبرعات لصالحه، حيث إنه الأكثر اهتماماً بالأمهات، بحسب «مارى»: «شعرنا بأنه من الأفضل أن تستفيد منها كل أم فى مصر لا تقدر على نفقات العلاج».

وتحكى «مارى» أن المدرسة طرحت مبادرات أخرى من قبل: «سبق أن أطلقنا مبادرة شبيهة بعنوان كل إنسان أخ لى، ولكن ليس فى عيد الأم، وكانت لصالح مستشفى 57357 لعلاج السرطان، عبارة عن تبرع بقيمة 30 ألف جنيه، تم جمعه من الطالبات».