الأسعار من 10 لـ60 جنيه.. تخفيضات على الملابس والمفروشات: "كله علشان ست الحبايب"

مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم يوم 21 مارس، قرر أصحاب بعض المحلات، تقديم تخفضيات بقيمة كبيرة على الهدايا والملابس والأدوات المنزلية، لمساعدة محدودى الدخل على تقديم هدايا قيمة لـ"ست الحبايب".

حدد مصطفى عرفات، صاحب مصنع لتفصيل الملابس بمنطقة صفط اللبن، سعر 60 جنيهاً للعباءة المنزلية، بكافة أشكالها وألوانها ومقاساتها، رغم المكسب البسيط، حيث قرر هذا العام أن ينافس فى السوق بأسعاره المخفضة: «العباية من الحاجات اللى عليها إقبال كبير فى عيد الأم، وخصوصاً فى المناطق الشعبية، بيجيبها الشاب لأمه أو حماته».

السعر المنخفض يؤثر أحياناً على الجودة، لكن العباءة تبدو بحالة جيدة ومناسبة لتقديمها كهدية، وفقاً لـ«عرفات»، الذى لاقت بضاعته استحسان كثير من المواطنين، وسارعوا بشراء أكثر من عباءة: «مكسبى فى القطعة 5 جنيه، والرزق بيكون كويس لأن البيع بيزيد، وفى نفس الوقت خدمة للناس، اللى قدروا يشتروا ويهادوا حبايبهم».

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نفس الخدمة يقدمها مصطفى شلبى، صاحب مصنع مفروشات منزلية بمدينة العبور لسكان المدينة، حيث يقوم بالبيع بأسعار مخفضة تتراوح بين 50 و150 جنيهاً للقطعة: «المفروشات من الهدايا المطلوبة فى عيد الأم، وفيه محلات بتستغل الموسم وتبيع اللى سعره 50 بـ100 جنيه، لأنهم عارفين إن الناس بتشترى فى عيد الأم».

يطرح «شلبى» أنواعاً وأشكالاً مختلفة للمفروشات: «موجود مفروشات للترابيزات بأحجامها ولغرف المعيشة والنوم والأطفال»، وكذلك يقوم بتخفيض أسعار المفروشات الغالية مثل الملاءات وأغطية الأسرّة: «التخفيضات طول شهر مارس، عشان الناس يقدروا يشتروا فى الوقت اللى يناسبهم».

«طقم الكوبايات» من الهدايا الرائجة فى عيد الأم، ما دفع أحمد سعدون، الشهير بـ«أحمد كلاسيك»، صاحب محل أدوات منزلية بمدينة العبور، لتخفيض سعره: «الناس بتستسهل وتختاره للأمهات، لحد ما بقى عادة بين الناس»، ورجّح قراره شعوره بالمعاناة الاقتصادية التى يشعر بها المواطنون، رافعاً شعار البيع بسعر المصنع: «أى حد هيشوف لافتة البيع بسعر المصنع مش هيتردد يشترى، وبكده يبقى الزبون كسب وأنا كمان كسبت، لأن البيع زاد، حتى لو المكسب قليّل، وأهو يوم فى السنة مش بيتكرر كتير.يبيع «سعدون» طقم الكوبايات بسعر يبدأ من 10 جنيهات إلى 60 جنيهاً، وتستمر العروض لمدة أسبوع عيد الأم فقط.