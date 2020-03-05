"كندية خطفت قلب الفهد الأسمر".. قصة حب شيكابالا وسارة في عيد ميلاده

فتاة خمرية اللون، صاحبة عينين عسليتين، وشعر أسود تخالطه خصلات شقراء، تبرز حُسنها وجمال، الآسر لقلب "الفهد الأسمر" نجم نادي الزمالك محمود عبدالرزاق الشهير بـ"شيكابالا"، ليتعاهدا على السير معا، وتخطي كافة الأزمات سويا، بترابط وتماسك، فيكون كل منهما ملاذا آمنا للآخر، وسط دعمها ومساندتها له لتطبق المقولة الشهيرة "على الحلوة والمرة معاك".

"هن" يستعرض تفاصيل قصة حب شيكابالا وشريكة حياته، بمناسبة عيد ميلاده، خلال الفقرات التالية:

"الصدفة" وراء قصة حب شيكابالا وسارة الكندية

"وإن الصدفة أحيانا.. بتبقى بألف ألف ميعاد".. لعل تلك الكلمات التي دندنها المطرب محمد محسن بأغنيته "بحبك من زمان جدا"، تلخص قصة حب شيكابالا بسارة، التي التقى بها صدفةً، أثناء زيارتها لمصر، حيث كانت تأتي لـ"أم الدنيا" مرة كل 3 أو 4 سنوات، قائلا خلال لقاء سابق في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس: "هي صاحبة خطيبة صاحبي وشفتها صدفة"، لتبدأ كمياء بينهما تنتهى بدخولهما "القفص الذهبي".

إعلان ارتباط شيكابالا رسميا.. وتكنهات حول تفاصيل حفل الزفاف

في ديسمبر 2017، أُعلنت خطوبة "أباتشي الكرة المصرية"، على فتاة مصرية تحمل الجنسية الكندية، في أحد الفنادق المطلة على نيل أسوان، وما أدى لتكهن البعض لاستعداده لعقد حفل زفافه بتلك المحافظة، التي تتميز بطقوس خاصة في الأعراس، كأن يقدم العريس كميات كثيرة من الحلوى والمعلبات في "سَبَت" أو "شوال"، وبعدها تقدم العروس السمك واللحوم وفواكة في الوعاء نفسه، وتهدي والدة العريس وخالته وعماته "تورتة" لكل منهما، وذلك في ليلة كتب الكتاب تسمى "يوم الشيلة".

Advertisements

التقاليد الأسوانية تمتد إلى "ليلة حنة"، التي يرتدي فيها العريس قلادة حمراء لمنع الشر والحسد، مستخدمًا "الحنة" في تلوين يديه وقدمه، كما تهتم العروس برسم يديها وقدمها وبعض أجساد الجسد، مع ارتداء عدة "أتواب" مختلفة وسط دندنة أغاني الفلكور النوبية.

حفل زفاف "مودرن" لـ شيكابالا في 2018

خالف اللاعب الأسمر التوقعات، عاقدًا حفل زفاف "مودرن"، خالِ من تلك العادات، في أغسطس 2018، وتجملت العروس بفستان "أوف شولدرز" تميز بأنه منقوش وطويل، فيما ارتدى "شيكابالا" بدلة كلاسيكية.

ظهور نادر لزوجة شيكابالا

بإطلالة كاجوال، مرتدية تيشيرت الزمالك الأساسي، وبنطلون رياضي، مع شعرها الأشقر المُعتاد، ظهرت لأول مرة "سارة" الكندية، خلال الاحتفال معه، بتتويج الفريق ببطولة كأس مصر الـ 27، عقب فوز الفارس الأبيض على نظيره بيراميدز، في 2019.

شيكابالا الأب

بصورة لتيشرت حمل اسم "آدم" عليها الرقم 10، مدون عليه شعار نادي الزمالك، احتفل لاعب القلعة البيضاء، محمود عبد الرازق شيكابالا، بمولوده الأول، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في ديسمبر الماضي، حيث علق حينها قائلا: "الحمد على تمام النعمة، واكتمال المنة، رزقت بـ(آدم) رحبوا بابن المنحنى الجنوبي الجديد، ابن التالتة يمين".