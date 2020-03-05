منها تقليل الكربوهيدرات.. نصائح احرص عليها لفقدان الوزن بعد الأربعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر:

تقل قدرة الجسم على التخلص من الدهون المتراكمة به عند بلوغ سن الأربعين، ومع زيادة الوزن، يصبح الإنسان في هذه المرحلة العمرية أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، نصائح هامة تساعد على فقدان الوزن بعد سن الأربعين، وفقًا لموقع "Health".

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