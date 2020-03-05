منها مفاتيح الكيبورد.. 7 أشياء غير مألوفة يمكن وضعها في الغسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لا تعرف الكثير من النساء أن بعض الأشياء التي تغسلها يدويًا اعتقادًا منها أنها لا يمكن وضعها في الغسالة حتى لا تتلف، غير صحيح.

والآن يمكنك غسل الدباديب ومفاتيح الكيبورد وسجاد الحمام وغيرها في الغسالة توفيرًا للجهد والوقف، لكن تبقى الطريقة الصحيحة لغسلها هي المعيار الأهم، وإليك هذه الأشياء وفق ما ذكر موقع"bright side" الأمريكي.

- الأدوات الرياضية

مثل غطاء الركبة القدم التي هي أكثر عرضة للاتساخ، وقبل إسقاطها في الغسالة ضعيها في غطاء وسادة، واضبطي الغسالة على الوضع البارد ثم ضيقي المنظف.

- سجادة الحمام

تحتاج هذه السجادة إلى التنظيف المنتظم، لذا يجب وضعها في الغسالة لكي تصبح نظيفة ولإزالة البكتريا والجراثيم منها، اختاري الوضع الحساس للغسالة والمياه الباردة.

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- الدباديب

تعد من أكثر الألعاب التي تسبب ضرارًا للأطفال، حيث إنها تُلامس الأرض طوال اليوم ويحملها الأطفال، لذا يجب غسلها في الغسالة من وقت لآخر.

- ستائر الحمام

دائما ستائر الحمام تكون مُعرضة بالمياه، لذا يجب غسلها في الغسالة لإزالة الأوساخ منها، بوضع كمية قليلة من المنظف واختيار وضع الغسيل القياسي.

- الأحذية

يمكنك غسل الأحذية بالمياه الباردة باستخدام الوضع الحساس في الغسالة، لإزالة الأوساخ ويجب فك الأربطة أولا، ثم وضعها في كيس شبكي، باستخدام المياه الباردة.

- مفاتيح الكيبورد

يمكن غسل مفاتيح الكيبورد في كيس خاص أو غطاء وسادة بالمياه الدافئ، ثم تجفيفه في الهواء حيث إنه من الأشياء التي تكثر بها الجراثيم بسبب ملامسة الأيدي لها.

- القبعات وإكسسورات الشعر

يجب غسل تلك الأشياء بالمياه الباردة باستخدام الوضع الدقيق في الغسالة، وبوضعهم في كيس شبكي ثم يتم غسلهم.