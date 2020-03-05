محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: يعتاد بعض الأشخاص على تناول المخبوزات "المعجنات"، مثل الباتية، عند الإفطار أو كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية، مع العلم أن الدقيق الأبيض المصنعة منه قد يتسبب في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، يستعرضها "الكونسلتو" في التقرير التالي، وفقًا للدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية. لقراءة المزيد عن..اضغط هنــــــا:

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كانت هذه تفاصيل خبر خبير تغذية يحذر: المعجنات تسبب السمنة وتصلب الشرايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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