منها "السمك بالشيكولاتة".. إليك أغرب أنواع السندويتشات حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أن تأكل ساندويش من اللحم اللذيذ أو أنواع الجبن المفضلة إليك، فهذا أمر طبيعي، ماذا عن ساندويتش سمك بالشيكولاتة؟

هناك مجموعة من أغرب الساندويتشات حول العالم التي ربما لم تسمع عنها من قبل، ويفضلها البعض بالتأكد، نذكر لكم هذه الأنواع وفق لمواقعي "buzzfeed" و"bar".

ساندويتشات بالفواكه:

- من أغرب الساندويتشات التي جمعت بين الفواكه ومنتجات الألبان، ويتكون من الأفوكادو والجبن والخل.

- ساندويتش يتكون من الجبنة الشيدر والتفاح وزبدة الفول السوداني.

- ساندويتش مكون من رقائق البطاطس والموز والنوتيلا .

- ساندويتش مكون من الجبن والعسل الأبيض والقرفة والزبيب وشرائح التفاح الرقيقة.

- ساندويتش مكون من زبدة الفول السوداني والمايونيز والموز والمخللات.

- ساندويتش مكون من الجبن وجوز الهند وشرائح الكمثرى والقليل من القرفة.

- ساندويتش مكون من شرائح السمك المقلي والسالمون والروبيان وقطع الزبدة والتوت.

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ساندويتشات بالشوكولاتة:

- ساندويتش مكون من سمك السالمون والشوكولاتة الداكنة.

- ساندويتش مكون من الشوكولاتة والجبن الشيدر.

ساندويتشات بالأورويو والبسكويت:

- ساندويتش يتكون من اللحوم والمايونيز والجبن والأوريو.

- ساندويتش يتكون من شرائح البطاطس والهوت دوج والبسكويت.

ساندويتشات بالمكرونة:

- ساندويتش مكون من المكرونة والخضروات وقطع الهامبرجر.

مزيج من الحلو والمالح:

- ساندويتش يتكون من اللحم المشوي وشرائح الأناناس والليمون.

- ساندويتش مكون من جراد البحر والزبدة والليمون والثوم مع البطاطا الحلوى.

- ساندويتش مكون من أنواع مختلفة من الجبن والشوكولاتة والأيس كريم.

- ساندويتش مكون من اللحم المشوي والبيض المسلوق واللوز.