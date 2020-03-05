زبدة الشيا لترطيب البشرة والتخلص من التجاعيد وحب الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 مارس 2020 09:45 مساءً - لا بد أنك أصبحت على علم بأهمية زبدة الشيا في مجال العناية بالبشرة، فهذا المكون الطبيعي لا مثيل له في الحفاظ على بشرة ندية وشابة وخالية من العيوب، بعيداً عن المنتجات باهظة الثمن.



وفي هذا المقال، سنطلعك الى أبرز فوائد زبدة الشيا للبشرة، لا سيما في مجال ترطيب البشرة، التخلص من التجاعيد، وإزالة حب الشباب.



لماذا زبدة الشيا للبشرة؟

زبدة الشيا للبشرة



تشتمل زبدة الشيا على حمض الأوليك وحمض الإستيريك وحمض اللينوليك، والأحماض الدهنية، وهي مكونات ذات خصائص فريدة للبشرة، حيث تعمل على تبييض وتفتيح لون الجلد، تشد البشرة وتزيل تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة حول الفم والعينين، إضافة الى خصائصها الترطيبية والشفائية للبشرة، إذ إنها تساهم في تنعيم البشرة، وتعمل كمضاد للالتهابات والميكروبات التي تصيب البشرة، فتكافح ظهور البثور وحب الشباب... إضافة الى ذلك، تشتمل زبدة الشيا على فيتامينات A و E وF، التي تساعد في حماية البشرة من التلف والأضرار التي تلحقها الأشعة فوق البنفسجية بالبشرة، وتهدئة البشرة الجافة، وتحسين مرونة الجلد. وما يميزها أنها تذوب في درجة حرارة الجسم، فتمتصها البشرة بسهولة تامة وبسرعة.

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زبدة الشيا لترطيب البشرة

زبدة الشيا لترطيب البشرة



إن دمج زبدة الشيا في الروتين اليومي للعناية ببشرتك سيكون له مفعول مذهل، في مقدمها ترطيب البشرة الجافة، إذ إن زبدة الشيا هي مرطب ومنعِّم رائع لبشرة الوجه والجسم على حد سواء، لا سيما خلال الأشهر الباردة، حيث تصاب البشرة بالتقشر والتشقق والخشونة الشديدة، فهي تحبس الرطوبة داخل البشرة لتبقيها ناعمة لفترة طويلة. ونظراً الى محتواها الدهني فهي تغذي البشرة وتساعد في تليين الجلد، من دون أن تتسبب في انسداد المسام. استخدمي خليط زبدة الشيا وزيت جوز الهند لترطيب بشرة الوجه والعنق، وخليط زبدة الشيا وزيت الزيتون لترطيب اليدين والقدمين. دلكي بشرتك جيداً بهذه الخلطات وشطفيها من ثم بالماء الدافئ.

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زبدة الشيا للتخلص من حب الشباب وعيوب البشرة

زبدة الشيا للتخلص من حب الشباب



بفضل احتوائها على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية والأستيرول النباتي، تُستخدم زبدة الشيا لعلاج حب الشباب والطفح الجلدي والندبات وعلامات تمدد الجلد والحروق ولدغات الحشرات. لذلك، إذا كنت تعانين من حب الشباب وأي عيوب على بشرتك، لا تترددي في استخدام زبدة شيا على بشرتك، من خلال تدليك بشرة وجهك بها مرة يومياً لمدة أسبوع، فهي ستجعل بشرتك مشرقة ونضرة وخالية من الشوائب.

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زبدة الشيا لمكافحة تجاعيد البشرة

زبدة الشيا لمكافحة تجاعيد البشرة



تُعتبر زبدة الشيا أحد أفضل العوامل المضادة لشيخوخة البشرة وعلامات التقدم في السن، فهي تحفز إنتاج الكولاجين في الجلد وتعزز من مرونة الجلد، بفضل اشتمالها على فيتامين A وE، والكاتيكين، التي تعمل كمضاد للأكسدة ضد الجذور الحرة التي تلحق بالجلد أضراراً كبيرة، مما يقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويكافح ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، وتعزيز الدورة الدموية في الجلد وتجديد خلايا الجلد. وإذا ما تم استخدام زبدة الشيا بانتظام على البشرة، فسيكون له مفعول رائع على البشرة. يكفي أن تدلكي بشرة وجهك بالقليل من زبدة الشيا العضوية مرة يومياً بعد الاستحمام، بلطف وبحركات دائرية.

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