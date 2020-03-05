كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 مارس 2020 09:45 مساءً - يملن نساء كثيرات الى استخدام العطور على أنواعها، لا سيما عطور الشعر، كونها تمنح المرأة رائحة جذابة تدوم طويلاً وتفوح بقوة كلما مالت برأسها. فإذا كنت من محبات عطور الشعر، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة عطور فاخرة للشعر من أرقى العلامات التجارية العالمية، والتي ستمنحك رائحة شعر تخطف الأنفاس.



Dior Miss Dior Parfum Hair Mist

Dior Miss Dior Parfum Hair Mist



يمثل هذا العطر المخصص للشعر من ديور، باقة فواحة من الورود، مع لمسة أخاذة من رائحة المسك الرائعة. فإذا كنت من محبات رائحة الزهور، سيشكل هذا العطر الخيار الأنسب لك، علماً أن رائحته تدوم طوال النهار.

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Chanel Coco Mademoiselle Parfum Fresh Hair Mist

Chanel Coco Mademoiselle Parfum Fresh Hair Mist



إنه عطر جذاب جداً للشعر من علامة شانيل، يتميز بتركيبته التي تجمع بين نغمات عدة ذات رائحة قوية ومركزة تدوم لست ساعات وأكثر، في مقدمها: الباتشولي، البرتقال، والورد. لقد تم تصميم عطر الشعر هذا بجودة عالية جداً تمنح شعرك رائحة آسرة من دون أن تسبب أي أضرار بالشعر.



Tom Ford Black Orchid Hair Mist

Tom Ford Black Orchid Hair Mist



تحتوي رائحة هذا العطر المميز على مزيج من التوابل والنغمات الترابية، التي ستمنحك رائحة حالمة تضفي على إطلالتك لمسة في غاية الفخامة والرقي. رائحة هذا العطر التي تدوم أكثر من تسع ساعات متتالية، ستشكل محط إعجاب كثيرين من حولك.

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Jo Malone London Star Magnolia Hair Mist

Jo Malone London Star Magnolia Hair Mist



يتميز عطر الشعر هذا برائحته الخفيف والهادئة، التي تلائم كثيراً أجواء النهار، فهي تمثل مزيعاً رائعاً بين الليمون والأزهار الناعمة وخشب الصندل. وعلى رغم رائحته الناعمة، إلا أنها تدوم لساعات طويلة، لتجعل رائحتك فواحة ومميزة طوال الوقت.



Gucci Bloom Hair Mist

Gucci Bloom Hair Mist



إنه عطر زهري كلاسيكي للشعر، يتميز برائحته الخلابة التي ترتكز بشكل أساسي على الزهور الطازجة. وهو عطر ملائم جداً للأيام العادية كما السهرات، حيث يعمل على تعزيز جمال إطلالتك ويجعل رائحتك تفوح طوال أيام النهار، لتلفت الأنظار إليك أينما كنت.

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Byredo Elevator Music Hair Perfume

Byredo Elevator Music Hair Perfume



إنه عطر الشعر الأكثر شعبية بين إصدارات العطور الصادرة عن علامة Byerdo. فهو عطر مميز، خفيف إنما يدوم ساعات طوال. ترتكز رائحته على نغمات البنفسج والنعناع والمسك، والنغمات الزهرية ذات الرائحة الآسرة. وهو متوافر بحجم صغير يخولك وضعه في حقيبة يديك أينما كنت.



Frederic Malle Alber Elbaz Superstitious Hair Mist

Frederic Malle Alber Elbaz Superstitious Hair Mist



علامة فريدريك مال هي مثال للعطور العالمية الفاخرة، بما فيها عطور الشعر. وعطر الشعر هذا ليس استثناءاً. يمزج هذا العطر بين نغمات نجيل الهند والبخور الممزوجة بنغمات أخفّ من الخوخ والورد. تثبت رائحة هذا العطر على شعرك الى أن تقومي بغسله، وهي لن تفارقك طوال اليوم.

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