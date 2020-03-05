كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 مارس 2020 09:45 مساءً - مع بداية كل موسم، يطلّ علينا تطبيق "إنستقرام"، معلناً عن تسريحات شعر عصرية وسهلة وسريعة. هذا لا يعني أنها جديدة تمامًا ولم نرَها من قبل، بل هي مثل اتجاهات صبغات الشعر، حيث أنّ بعض الألوان كانت موجودة في وقت سابق، وبعضها لم تنتهِ موضته بعد. على أبواب موسم ربيع 2020، هناك تسريحات جميلة، كنّا أشرنا إليها في "الخليج 365". الآن موضوعنا عن تسريحات شعر سهلة وسريعة للشعر المتوسط، بحسب نجمات هوليوود، يمكن الاستفادة منها لإطلالات الجامعة، المكتب، أو إطلالات كاجوال

تسريحات شعر سهلة وسريعة: موضة السبعينات

سيلينا جوميز



لا مهرب من تسريحات شعر السبعينات، وهذا ما تذكره نجمات هوليوود، على طراز أيقونة الجمال سيلينا جوميز. مصففو الشعر العالميون يعتبرون أنّ موضة السبعينات كانت جليّة على النجمة فرح فاوست؛ البعض من الشعر المجعد مع المالس بطريقة بسيطة وسريعة. نجمة أخرى أعادت موضة السبعينات هي داكوتا جونسون. خبراء الشعر يعتبرون أنّ موضة السبعينات تليق بجميع أشكال الوجه؛ المستدير، البيضاوي، والطويل.

تابعي المزيد: طريقة عمل الشعر كيرلي للشعر القصير

تسريحات شعر سهلة وسريعة: موضة التسعينات

جنيفر أنيستون



لا أحد يستطيع أن ينسى المسلسل الكوميدي الشهير "Friends" الذي لمع في حقبة التسعينات. هنا سنعود إلى تسريحة شعر "رايتشل" أو جنيفر أنيستون. تسريحة شعر ركّزت على طبقات الشعر مع طبقة ملتوية قليلًا. هذه التسريحة تعود هذا الربيع، على بساطتها وسهولتها. بالإضافة إلى جنيفر أنيستون، تقوم عارضة الأزياء هايلي بيبير بإعادة موضة التسعينات.

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تسريحات شعر سهلة وسريعة: الموضة الحديثة

تايلور سويفت



بعض النجمات يعتمدن تسريحات شعر قديمة مع بعض التعديلات التي تشبههن. النجمة تايلور سويفت مثال على ذلك؛ الشعر المتوسط الطول مع غرّة قصيرة على الجبين. هذه القَصّة تضفي الكثير من الأنوثة، وليست هذه السنة الأولى التي نرى تايلور سويفت في هذه التسريحة، التي يبدو أنها ستأخذ الاتجاه إلى عام 2020 أيضًا. طبعاً التسريحة سهلة وسريعة وتليق بكل المناسبات.

تسريحات شعر سهلة وسريعة: تسريحات الكيرلي

جيسيكا ويليامز



تسريحات الكيرلي ستجتاح موديلات ربيع 2020، والقصة الدائرية هنا ستكون الأبرز. الشعر الكيرلي عادة ما يُظهر الشعر كثيفاً. النجمة جيسيكا وليامز هي رمز الشعر الكيرلي اليوم. وهنا ننصحكِ باستخدام شامبو يحافظ على تجعّد شعرك؛ إذا كنتِ من صاحبات الشعر الكيرلي.

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