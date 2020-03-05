يكون طويل ومن غير شنب.. مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري

"بعد ما اتكلمنا عن مواصفات فتى أحلامك.. يا تري تحبي الكلام الحلو ولا الشوكولاتة أكتر".. بتلك الكلمات يبدأ إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى، بطلته الفنانة ياسمين صبري، وسط تنافس الشباب في المادة الإعلانية في الحصول على قلبها وحبها، ليفوز به في النهاية قزم يتشح بالسواد، فتبدأ تساؤلات بين متابعيها ومشاهدي الإعلان حول مواصفات "شريك حياة" النجمة الشابة.

12 صفة لفتى أحلام ياسمين صبري

وخلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "DMC"، في نوفمبر الماضي، تحدثت الفنانة ياسمين صبري، عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة: "لا أبحث عن شكل معين، هي مش فكرة شكل الإنسان وأنا لما آخد بالي من نفسي ببقى عايزة حد ياخد باله من نفسه وبيشتغل على نفسه، وعايزة حد ميحسش إنه جامد آخر حاجة ومحصلش قبل كده".. وعددت مواصفات فتى أحلامها التي نستعرضها في التقرير التالي.

1 - طويل القامة.

2 - معندوش شنب.

3 - متفتح لكل حاجة مختلفة.

4 - تتميز بشرته باللون القمحي.

5 - عيناه سوداء اللون.

6 - يتميز بشعر ناعم.

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7 - ذو لحية خفيفة.

8 - شخصية هادئة و"راسي".

9 - شاب رياضي "ومن غير كرش".

10 - زوج رومانسي حساس، وميكونش "نحنوح وملزق".

11 - شخصية عادية، مش نجم مجتمع.

12 - كلامه حلو ويتكلم وأسمع منه وأتعلم منه.

طلاق ياسمين صبري

وأعلنت ياسمين في أكتوبر 2018، انفصالها عن زوجها بعد 5 سنوات من الارتباط الرسمي، وقالت مصادر مقربة من الفنانة، إن سبب الطلاق حديثها عنه للإعلام، وتحديدا في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، حيث كان الاتفاق بين ياسمين صبري وزوجها على ألا تتحدث عنه في الإعلام مطلقا.