أعراض الجدري المائي

الجدري المائي هو عدوى فيروسية سريعة الانتقال تسبب حمى حادة وطفحًا جلديًّا.عادة ما يظهر على الوجه والصدر والظهر ومن ثم ينتشر إلى بقية الجسم.

ويستعرض التقرير التالي كل ما تود معرفته عن مرض الجدري المائي، بحسب موقع "CDC" الطبي المتخصص.

أعراض الجدريارتفاع درجة حرارة الجسم.

الضّعف الشّديد والتعب والإرهاق.

يؤثّر المرض على العضلات ويضعفها.

رغبة قويّة في التقيء.

الصداع المزمن.

آلام حادة في الرأس.

الشعور بآلام في الظّهر والبطن.

ظهور البقع الحمراء على شكل فقاعات، والّتي تشكّل طفحاً جلديّاً كبيراً.

الدّمامل الكبيرة.

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الشعور بالإعياء والخمول.

عدم المقدرة على ممارسة أيّ نشاطٍ جسديّ.

فقدان الطاقة بشكل سريع.

آلام عديدة منتشرة تصيب العضلات والمفاصل.

ملازمة الفراش والتّعب الشديد عند الحركة.

حكّة قويّة.

الشعور بعدم الرّغبة في تناول الطعام وفقدان الشهيّة.

الإصابة بالاحتقان في الأوعية الدمويّة الموجودة في العينين.

الشعور بآلام الحنجرة والزّكام والصداع والعطس المستمر.

الطفح الجلدي المنتشر؛ مصحوباً بسائل شفّاف.

الإحساس بمشاكل في الجهاز التنفّسي وصعوبةً كبيرةً في أخذ الأكسجين.