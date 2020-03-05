تنسيقات لفصل الشتاء من هلا عبد الله

تتميز اليوتيوبر والفاشينيستا السعودية هلا عبد الله بالعديد من التنسيقات الأنيقة المناسبة للفصل الحالي، لذا استوحينا لمتابعاتها ومُحبات إطلالاتها أحدث التنسيقات التي ظهرت بها بملابس الشتاء التي يمكنها أن تلهمهن بأفكار رائعة في مختلف المناسبات.

أطلت هلا ببنطال واسع وبليزر وقميص باللون الأسود مع نظارات سوداء، وكسرت اللون بحذاء بوت أبيض وحقيبة مزينة بمربعات باللونين الأبيض والأسود لمظهر عملي فخم، وتجملت ببنطال ضيق أحمر يعلوه معطف رمادي مع حقيبة بنية وحذاء بكعب أسود لإطلالة محايدة، وارتدت بنطالاً من الجينز الداكن مع قميص من الجينز الفاتح وحقيبة للخصر لإطلالة شبابية، واختارت بنطالاً من الجينز الفاتح مع بلوزة رمادية من الصوف المزين بياقة للوك بسيط مناسب للشابات.

كما نسقت جمبسوت أصفر مع معطف وردي لستايل أنثوي بسيط، وظهرت بتنورة بيضاء مزينة بنقوش باللون الأبيض مع بلوزة صوفية زرقاء لخيار أنثوي، وتزينت ببلوڤر أسود بكتابات ملونة ومعطف جينز مع بنطال أسود لمظهر شبابي، وتألقت ببنطال رمادي من القطن مع بليزر رمادي وبلوزة قصيرة لإطلالة عملية، ولإطلالة بسيطة اختارت البنطال الأسود مع حذاء رياضي ومعطف طويل بني مزين بالفرو.

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